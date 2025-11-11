Hrvatska misica odlično se snašla u ulozi voditeljice: Uzela je mikrofon i oduševila pratitelje

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović, ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje na društvenim mrežama. Novom objavom s Tajlanda pokazala je da osim ljepote posjeduje i zavidan voditeljski talent, čime je izazvala lavinu pozitivnih reakcija.

U videu objavljenom iz poznatog Simon Cabareta u Phuketu, Laura se našla u ulozi voditeljice. S mikrofonom u ruci, samouvjereno je intervjuirala druge natjecateljice, a sve je odradila s osmijehom i profesionalnošću koja je mnoge iznenadila. U elegantnoj maslinastozelenoj haljini, naša je miss zračila karizmom dok je opušteno razgovarala s djevojkama iz cijelog svijeta.

Posao nakon izbora za Miss

"Hvala ljubaznom timu Miss Universe Tajlanda što su mi dopustili da se danas malo igram voditeljice", napisala je Laura u opisu objave. Naglasila je kako su se ona i njezine djevojke sjajno provele. Posebno je istaknula važnost sestrinstva i podrške među natjecateljicama, poručivši: "Zauvijek ću cijeniti sestrinstvo s ovim nevjerojatnim ženama".

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Uz brojne emotikone hrvatskih zastava i srca, nizali su se komplimenti i poruke podrške. "Zvučiš lijepo za voditeljski posao, mogla bi to raditi", bio je jedan od komentara koji je pohvalio njezin talent. Posebnu pažnju privukli su i komentari međunarodnih obožavatelja. "Miss Tanzanije ne laže! Bilo te je tako zabavno gledati! Tko zna, organizacija Miss Universe bi ovo mogla vidjeti i dati ti posao voditeljice iduće godine!", istaknuo je jedan pratitelj u šali predviđajući joj novu karijeru.

Foto: Instagram

