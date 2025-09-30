Hrvatska influencerica objavila kako sa suprugom čeka dijete pa izašla na piće s bivšim

Kristina Kovačević Hitrec, poznata po svom Facebook profilu ''Mamin blog'', izazvala je brojne reakcije nakon što je podijelila kako očekuje šesto dijete sa sadašnjim suprugom Tihomirom Hitrecom. No ono što je zapravo pokrenulo lavinu komentara nije bila trudnoća, već njezin iskreni prikaz odnosa s bivšim partnerima.

Naime, Kristina je objavila kako je sa suprugom otišla na piće s bivšim mužem, a potom i na kavu s bivšom partnericom tog istog bivšeg muža. Mnogima je takva situacija bila neshvatljiva, pa su uslijedili i negativni komentari poput: “Vi niste normalni” i “Bolesnici”.

Kristina se na sve to oglasila pitanjem: “Što je danas zapravo normalno? Zar je bolje voditi ratove preko djece, ili pokazati im da je moguće razići se u miru?”. Dodala je i kako je bivša partnerica njezina bivšeg muža bila brižna prema njihovoj djeci i kako ne vidi razlog da s njom ne ostane u dobrim odnosima.

“Rastava ne mora značiti neprijateljstvo. Ona može biti prilika da djeci pokažemo poštovanje, zrelost i ljudskost”, poručila je influencerica, istaknuvši da nije važno tko je bio u čijem životu prije, već je važno kako se ljudi ponašaju sada.

