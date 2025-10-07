Horor u Zagrebu: Poznati redatelj gušio i ugrizao vlastitu kćer? 'Počeo je vikati, pomračio mu se um'

Poznati hrvatski redatelj našao se u optužnici zagrebačkog tužiteljstva zbog incidenta s kćeri u stanu u centru Zagreba. Prema optužnici, 16. prosinca prošle godine redatelj je svoju kćer uhvatio za vrat i gušio je, čupao za kosu, a zatim ju je ugrizao zubima za ručni zglob. Sljedećeg dana kći je potražila liječničku pomoć zbog vidljivih ugriznih ozljeda na podlaktici, koje su okarakterizirane kao lake tjelesne ozljede. Nakon toga je slučaj prijavljen policiji, a 71-godišnji redatelj je uhićen.

Kći opisala cijeli događaj

Tužiteljstvo traži da redatelj zbog ozljeđivanja bliske osobe bude osuđen na godinu dana bezuvjetnog zatvora. Kći je otkrila da s ocem već duže vrijeme ima težak i turbulentan odnos. Rekla je da je on došao nenajavljeno, iako mu je jasno rekla da ne dolazi.

„Rekao je da je došao zbog majke. Počeo je vikati. Ušao je u stan unatoč mom protivljenju. U hodniku mi je rukom uhvatio grkljan, a drugom me povukao za kosu. Pokušavala sam se othrvati njegovom stisku koristeći ruku savijenu u laktu, a on me tada ugrizao za podlakticu. Sve je to trajalo nekoliko minuta. Ne znam kako sam se uspjela osloboditi jer je on u dobroj fizičkoj kondiciji. Mislim da je došlo do pomračenja uma“, ispričala je, prenosi Jutarnji list.

Redatelj iznio svoju stranu priče

Redatelj je negirao krivnju te tvrdi da je tog dana došao bivšoj supruzi donijeti hranu nakon njezina povratka iz bolnice. Vrata mu je otvorila kći. „Ona je otvorila i zatvorila vrata, pustila me tek na nekoliko koraka u stan, a zatim vikala da izađem. Udarila me, ali nisam je uhvatio za vrat. Možda jesam, ali je sigurno nisam grizao zubima. Reagirao sam jer me htjela napasti. Otišao sam čim je otišla u kupaonicu“, branio se optuženi također za Jutarnji list.

Piše i kako je kći rekla da te večeri nije zvala policiju, no kako se otac sljedećeg dana ponovno pojavio na vratima stana u kojem ona živi s majkom, odlučila je potražiti pomoć policije.

Sudski postupak je u tijeku, a konačnu odluku o osnovanosti optužnice donijet će optužno vijeće.

