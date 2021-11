Paparazzi su nedavno ponovno snimili manekenku Irinu Shayk i glumca Bradleyja Coopera koji više ne skrivaju bliskost. Us Weekly presnosi informacije koje je dao blizak izvor ovog para, čini se da se njihova postojeća veza "nije promijenila". Portal nadalje prenosi da Cooper (46) i Shayk (35) "provode puno vremena zajedno" dok se i dalje fokusiraju na svoju četverogodišnju kćer Leu. "Kada Bradley dobije pauze od snimanja, uživa biti s obitelji", navodi izvor za US Weekly. "On i Irina zajedno sudjeluju u zabavnim aktivnostima koja uključuju njihovu kćer."

Film "Zvijezda je rođena" kumovao je njihovom razlazu, šuškalo se da Lady Gaga i Cooper imaju nevjerojatno dobar odnos, dok njihovu kemiju na setu nitko nije niti osporavao. No, da Bradley ne može bez svoje Irine, dokazuje i činjenica da ih paparazzi stalno viđaju u javnosti te tako možemo zaključiti da su ponovno zajedno.

Cooper i Shayk prvobitno su počeli izlaziti 2015., a svoje prvo zajedničko dijete dobili su dvije godine kasnije. Par se razveo u lipnju 2019., ali su ostali "dobri" jer su dali prednost svojoj kćeri. U to vrijeme, Shayk je također nastojala zadržati tajnost svog života.

"Teško je pronaći ravnotežu između biti samohrana majka i biti zaposlena žena. Vjerujte mi, ima dana kada se probudim i pomislim: ‘O, moj Bože, ne znam što da radim, raspadam se", rekla je Irina za britanski Vogue u siječnju 2020. godine, prenosi US Weekly. Irina Shayk je ranije ove godine viđena i s Kanyejem Westom, no sve glasine o tome su prekinute kada su paparazzi snimili Shayk i Coopera kako hodaju ruku pod ruku u New Yorku.

Prema izvoru koji prenosi portal, dvojac je slobodan i njihovi javni izlasci, s i bez malene kćerke, su ponovno procvjetali te se odlično slažu. "Oni su super podrška jedno drugom u životu i u karijeri", rekao je izvor US Weeklyja te dodao: "Kao i uvijek, svoju kćer stavljaju na prvo mjesto u svakoj odluci koju donesu".