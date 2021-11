Glumica Jennifer Lawrence bila je uvjerena da će umrijeti kada je privatni avion u kojem je bila doživio dvostruki kvar na motoru, prenosi Page Six.

Portal prenosi njezine jezive izjave: “Moj kostur je bio sve što je ostalo na sjedalu”, rekla je Lawrence za Vanity Fair. Oscarom nagrađena glumica, koja se našalila da privatno letenje znači i da "zaslužuje umrijeti", bila je na putu za New York iz svog rodnog grada Louisvillea, 2017. U jednom trenutku putnicima je rečeno da moraju pokušati prinudno sletjeti u Buffalu.

"Činilo se da ćemo svi umrijeti", rekla je. "Počela sam ostavljati glasovne poruke u govornoj pošti svoje obitelji, kao na primjer, Imala sam sjajan život, žao mi je." Zvijezda novog filma "Don' Look Up" bila je samo jedna od dvojice putnika u avionu - drugi je bio sin liječnika koji je porodio nju i njezinu dvojicu braće.

"Samo sam se osjećala krivom", objasnila je Lawrence zašto se ispričala. "Svi će biti tako uzrujani. I, o, Bože, moj pas Pipi mi je bio u krilu, to je bio najgori dio. Malena koja nije tražila da bude dio svega ovoga."

"Počela sam se moliti. Ne konkretnom Bogu s kojim sam odrasla, jer je bio zastrašujući i vrlo osuđujući tip", prisjetila se. "Ali pomislila sam, o moj Bože, možda ćemo ovo preživjeti? Bit ću žrtva opeklina, ovo će biti bolno, ali možda ćemo preživjeti. Molim te, Gospodine Isuse, dopusti mi da zadržim kosu. Zamotaj me u svoje ruke... Molim te, ne dopusti da oćelavim", našalila se ova simpatična glumica.

Mlažnjak je udario u pistu, odbio se i ponovno udario u pistu prije nego što se zaustavio. Spasilačke ekipe provalile su vrata aviona i uklonile sve neozlijeđene, ali se Lawrence tada morala ukrcati na drugi avion u kojem je bila pod antidepresivima, prenosi portal. "To me učinilo puno slabijom", rekla je glumica te se osvrnulana staru poslovicu: "Ono što te ne ubije, to te ojača." Lawrence je također priznala da i dalje mrzi letjeti avionom: "Letjeti je užasno, a moram to raditi cijelo vrijeme".