Bivše Playboyeve zečice Holly Madison i Bridget Marquardt pokrenule su svoj novi podcast Girls Next Level u ponedjeljak, gdje planiraju govoriti o drami iza kulisa iz E! show Girls Next Door, koju je pokrenuo Hugh Hefner.

Noćne more s Hefnerom u krevetu

Bivše djevojke Hugha Hefnera posvetile su epizodu svojoj vezi s osnivačem Playboya, s prikladnim naslovom "U spavaćoj sobi...". Madison i Marquardt govorile su o svom prvom spavanju s Hefnerom i, upozoravamo vas, nije bilo baš romantično.

"Svi su željeli završiti s tim što je prije moguće. Nijedna od žena nije bila za to", ispričala je Madison te dodala: "To nam je bio posao koji moramo obaviti ili će nas izbaciti iz kuće i svi su samo željeli da sve prođe što je prije moguće."

Marquardt je prvi put spavala s Hefnerom nakon noćnog provoda s njim i drugim djevojkama. Susret, koji je trajao oko minutu, nazvala je "razočaravajućim i neugodnim".

Madison je postala jedna od Hefnerovih djevojaka u dobi od 21 godine. Hodali su od 2001. do 2008.

"Ne mogu vam objasniti koliko je ta cijela rutina bila neugodna, kasnije sam imala puno sukoba s drugim djevojkama," nastavila je Madison. "Doslovno sjediš tamo gol i seksaš se pred grupom ljudi koji te mrze i pričaju s*anja o tebi dok se seksaš i možeš to čuti. Bio je to pakao", ispričala je Madison.

"Definitivno nije u pitanju prava romansa", dodala je Marquardt.

'Otišla sam do kreveta, druga nova djevojka već leži tamo'

Madison je podijelila i svoju priču o prvom spavanju s Hefnerom. To se dogodilo nakon noćnog izlaska u Los Angelesu. Naime, kad su se vratile u vilu, djevojke su se popele na kat u Hefnerovu sobu i okupale se prije nego što su nastavile s "rutinom".

"Otišla sam do kreveta, druga nova djevojka već leži tamo”, rekla je Madison. "Postojali su vibratori za sve. Nikada u životu nisam koristila vibrator. Dakle, ležim tamo čekajući sve ostale", dodala je. Madison je rekla da je Hefnera pozvala žena koju u podcastu zovu "Regruterka" jer ne žele otkriti njezino pravo ime. "Rekla je tatice, želiš li dobiti novu djevojku?", prisjetila se Madison te napomenula: "Svi smo ga morali zvati tatica u spavaćoj sobi, što je tako odvratno."

Madison je ispričala da bi seks bio rutinski, Hefner je ležao na krevetu, a one bi ga zabavljale, istaknula je da joj je "Regruterka" nabavila par pidžama i ona se ubrzo nakon te noći preselila u Playboy Mansion. Madison je kasnije postala Hefnerova djevojka broj 1 i glumila je u The Girls Next Door s Marquardtom i Kendrom Wilkinson od 2005. do 2009. godine.

Djevojke su opisale Hefnerovu spavaću sobu

Madison i Marquardt prisjetili su se kako je Hefnerova spavaća soba bila odvratna.

"Bila sam šokirana koliko je bilo neuredno", rekla je Marquardt. "Ušle smo i tamo je bila katastrofa. Svjetla su bila ugašena, unutra su bila dva ogromna TV ekrana na kojima se vrtjela pornografija... Bilo je toliko smeća", dodala je. Marquardt je također primijetila kako su "vibratori bili posvuda po krevetu".

"Zamislite da mislite da ste prava faca i dovodite sve te djevojke kući, a vaša soba izgleda užasno," rekla je Madison. "To je kao čudna, ekscentrična milijunaška verzija tipa s madracem na podu i poster Pulp Fiction", dodala je. Madison je to iskustvo nazvala "traumatičnim" ističući da se osjećala "tako odvratno i tako iskorišteno".

Marquardt je objasnila kako se neko vrijeme "osjećala krivom" i zamjera si što je postala intimna s Hefnerom. Na kraju se uselila u kuću i prijavila se za vođenje emisije.