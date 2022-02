Epizoda 2. "Djevojka iz susjedstva" govori o odnosu između Hefnera i njegove djevojke Holly Madison koja je s njim bila od 2001. do 2008. godine. Ona je otkrila i kako je izgledao život u Playboyevoj vili. "Svi smo morali biti u krevetu do 21 sat, kada je počinjao policijski sat, a nije nam bio dozvoljen kontakt s vanjskim svijetom, osim u vrlo rijetkim slučajevima poput nekih hitnih obiteljskih svari... Nudio mi je drogu, a seks s njim bio je mehanički i rutinski... On nije htio koristiti nikakvu zaštitu i to mi je bilo odvratno. Utjecaj koji je imao na mene bio je tako grozan i velik. Nikad nisam očekivala da ću biti prva osoba koja je imala seks te večeri ili je bila prisiljena na to, ali to se događalo... Hef je volio da mu sve djevojke isto izgledaju. Zbog toga se osjećao nadmoćno, no ja sam htjela biti drugačija, pa sam svoju dugu plavu kosu ošišala na kratko. On me je tada napao da izgledam staro i jeftino... Bilo me je strah otići iz vile jer je djevojkama stalno prijetio da će njihove porno snimke biti objavljene u javnosti...", otkrila je između ostalog Holly.