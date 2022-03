"Bila sam potrošena. On je doslovno gurao svoj penis u mene", rekla je Holly. "Nakon što se to dogodilo, bila sam samo užasnuta i posramljena i to je na mene imalo mnogo više emocionalnog utjecaja nego što sam mislila." Madison je još dodala da ju je susret s Hefnerom zabrinuo jer se bojala kako će je druge djevojke u vili gledati nakon tog "incidenta". Ova Playboyeva zečica bila je Hefnerova izabrana djevojka i zbog toga druge djevojke u vili su je gledale s prijezirom. Više detalja Holly je otkrila u šokantnom dokumentarcu "Tajne Playboya".