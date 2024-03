Nakon što je Kate Middleton pred cijelim svijetom izjavila da boluje od raka, princ Harry je odlučio kontaktirati svog brata s kojim je već neko vrijeme u lošim odnosima.

Princ Harry i vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle su za njezinu dijagnozu saznali na televiziji, bas kao i ostatak svijeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Harry je sinoć kontaktirao svog brata. Bilo je tu nekih tekstualnih poruka, a činjenica da se to dogodilo, pokazuje da bi moglo doći do pomirenja između dviju obitelji", rekla je kraljevska komentatorica Sarah-Louise Robertson u emisiji GB News i dodala:

"Zar ne bi bilo lijepo kada bi se Harry samo mogao ispričati? Ovo je vrijeme kada treba ostaviti svu zlu krv postrani i okupiti se kao obitelj. Kateina dijagnoza je dovela sve u situaciju da se gluposti oko kojih su se svađali, čine uzaludnim."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Kate Middleton

Ima li šanse za pomirenje?

Njegovo obraćanje princu Harryju dolazi netom nakon što je izvor rekao da Harry i Meghan nisu znali da Kate ima rak prije nego što je to ona sama izjavila pred cijelim svijetom.

"Nisu imali pojma i saznali su za vijest otprilike u isto vrijeme kada je ostatak svijeta otkrio. To pokazuje nepopravljivu štetu koju su prouzročili. Povjerenje je narušeno i kraljevska obitelj je u pravu što se distancirala od njih", rekao je izvor za The New York Post.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Prinčevi Harry i William

Ipak, kraljevski stručnjak Richard Fitzwilliams zaključio je da bi ovo mogla biti savršena prilika da se poprave odnosi u obitelji.

"Ovo je užasna situacija. Teška operacija praćena rakom. U najstrašnijoj i najozbiljnijoj stvari uvijek stoji i prilika. Treba težiti što većoj pozitivnosti, a to je ono što Kate širi svojom porukom. Ovo je također prilika da se ušutkaju trolovi i zli ljudi koji šire zlonamjerne glasine", rekao je za The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Podsjetimo, svađa između prinčeva Harryja i Williama je započela kada je Harry prohodao sa svojom sadašnjom suprugom, Meghan Markle. Princ William je posumnjao u njihovu vezu.

"Princ Harry bio je toliko ljut na princa Williama, koji se usudio dovesti u pitanje njegovu romansu s Meghan Markle, da mu je u žaru rasprave izletjelo: "Što ti misliš tko si ti?", prenosi Page Six.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Prinčevi William i Harry licem u lice s pitonom