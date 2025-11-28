Heroin, orgije i propala uloga u Terminatoru: Billy Idol uskoro slavi 70. rođendan

FREEMAIL
ROCK IKONA /

Foto: Ron Wolfson, 2004 All Rights Reserved/everett/profimedia

Idol je bio poznat po tome da ne pristaje na kompromise, čak i kada je to značilo kršenje zakona

28.11.2025.
15:51
Matea Bahovec
Ron Wolfson, 2004 All Rights Reserved/everett/profimedia
William Michael Albert Broad, svijetu poznatiji kao Billy Idol 30. studenog slavi svoj 70. rođendan. Ovaj plavokosi buntovnik, čiji je zaštitni znak podignuta usna i stisnuta šaka, nije samo glazbena ikona koja je definirala zvuk osamdesetih hitovima poput "Rebel Yell" i "White Wedding". On je utjelovljenje rock and roll ekscesa, čovjek koji je preživio vlastitu autodestrukciju, teške nesreće i ovisnosti koje bi mnoge druge stajale života.

Povodom njegovog rođendana, prisjećamo se najkontroverznijih trenutaka, bizarnih anegdota i nevjerojatnih činjenica koje su oblikovale život ovog neuništivog glazbenika.

Foto: Franz Perc/alamy/profimedia

Od "lijenog učenika" do svjetske zvijezde

Malo je poznato da je jedno od najprepoznatljivijih imena u povijesti rock glazbe nastalo iz uvrede u školi. Njegov učitelj kemije vratio mu je školski rad s opaskom da je "idle" (lijen). Mladi William isprva je planirao umjetničko ime "Billy Idle", no ubrzo ga je promijenio u "Idol" kako bi izbjegao zabunu s komičarom Ericom Idleom iz legendarne skupine Monty Python.

Karijeru je započeo u Londonu kao dio punk scene kasnih sedamdesetih, predvodeći bend Generation X. Bili su jedan od prvih punk bendova koji su nastupili u emisiji Top of the Pops, a Idol je već tada pokazivao sklonost kršenju pravila. Ipak, pravi uspjeh uslijedio je preseljenjem u New York 1981. godine, gdje je njegov spoj punk stava i pop melodija pronašao savršenog saveznika u tek pokrenutom MTV-u.

Ples sa smrću: Heroin, orgije i "ledene kupke"

Idolov uspon na ljestvicama pratio je strmoglavi pad u ovisnost. Njegov život u New Yorku i Los Angelesu tijekom osamdesetih bio je ispunjen kokainom, heroinom i neprestanim zabavama. U svojoj autobiografiji Dancing With Myself, Idol je priznao da se njegov način života godinama sastojao samo od "žena, motora i stabilne dijete od marihuane, kokaina, ecstasyja, heroina i opijuma".

Foto: Robert Rosen/shutterstock Editorial/profimedia

Jedan od najkritičnijih trenutaka dogodio se 1984. godine, na vrhuncu slave albuma Rebel Yell. Nakon povratka u London, Idol se predozirao iznimno jakom dozom heroina.

"Umirao sam. Doslovno sam poplavio", prisjetio se Idol u kasnijim intervjuima. Njegovi prijatelji, umjesto da pozovu hitnu pomoć, bacili su ga u kadu s ledenom vodom i vukli ga po krovu zgrade kako bi ga održali budnim. U tim trenucima, dok je bio na rubu smrti, Idol se sjeća bizarne misli: "Pustite me da spavam, ja sam car!" Srećom, preživio je, no to nije bio kraj njegovim problemima.

Kaos u Bangkoku i susret s Melom Gibsonom

Možda najluđa epizoda njegovog života odigrala se krajem osamdesetih na Tajlandu. Ono što je trebalo biti tri tjedna odmora, pretvorilo se u destruktivni provod ispunjen drogom i alkoholom. Idol i njegov prijatelj uništili su hotelski apartman, prouzročivši štetu koja se danas procjenjuje na više od 200.000 eura.

Tijekom tog boravka, Idol se onesvijestio u dizalu hotela. Vrata su se neprestano otvarala i udarala u njegovo nepomično tijelo, sve dok na prizor nije naišao slavni glumac Mel Gibson sa svojom obitelji. Užasnut prizorom rock zvijezde na podu, Gibson je navodno samo pristojno rekao: "Ispričajte me", i odveo obitelj prema drugom dizalu.

Ova epizoda završila je intervencijom tajlandske vojske, koja je Idola morala vezati za nosila i deportirati iz zemlje. To je bio jedan od trenutaka koji su ga natjerali da razmisli o svom načinu života, iako je potpuni oporavak bio još godinama daleko.

Kobna vožnja i izgubljena uloga u Terminatoru

Veljača 1990. godine donijela je prekretnicu. Vozeći svoj Harley Davidson Hollywoodom, Idol je prošao kroz znak stop i doživio tešku prometnu nesreću. Nije nosio kacigu, a liječnici su se satima borili da mu spase nogu od amputacije. Ugrađena mu je čelična šipka, a oporavak je bio dug i bolan.

Foto: Ron Wolfson, 2004 All Rights Reserved/everett/profimedia

Ova nesreća nije ga koštala samo zdravlja, već i filmske karijere. Redatelj James Cameron odabrao je upravo Billyja Idola za ulogu glavnog negativca, robota T-1000, u kultnom filmu Terminator 2: Sudnji dan. Zbog ozljede noge, Idol nije mogao trčati, što je bio ključni zahtjev za ulogu, pa je ona na kraju pripala Robertu Patricku. Također, njegova uloga u filmu The Doors Olivera Stonea drastično je smanjena zbog nemogućnosti kretanja.

Ucjenio diskografsku kuću

Idol je bio poznat po tome da ne pristaje na kompromise, čak i kada je to značilo kršenje zakona. Kada mu se nije svidjela naslovnica za album Rebel Yell, odlučio je uzeti stvar u svoje ruke. Usred noći provalio je u studio Electric Lady u New Yorku i ukrao originalne master snimke albuma.

Nazvao je svoju diskografsku kuću i zaprijetio: "Dao sam snimke svom dileru heroina. Ako ne promijenite fotografiju na naslovnici, on će za par dana pustiti piratske verzije na ulicu." Iako je kasnije priznao da je u mraku slučajno ukrao pogrešne trake, blef je uspio. Diskografska kuća je popustila i promijenila naslovnicu.

Svađa s Keithom Richardsom

Koliko je Idol bio izvan kontrole govori i podatak da je uspio šokirati čak i članove The Rolling Stonesa. Sredinom osamdesetih, Idol je pijan i drogiran upao u studio gdje su snimali njegovi idoli, Keith Richards i Ronnie Wood. Umjesto da pokaže poštovanje, Idol je započeo žučnu svađu s Richardsom. Iako se kasnije duboko sramio tog incidenta, on ostaje svjedočanstvo kaotičnog stanja u kojem se nalazio.

Život danas: Autentični preživjeli

Unatoč svemu, Billy Idol je danas živ, aktivan i, prema vlastitim riječima, "kalifornijski trijezan" – što znači da se kloni teških droga, ali povremeno uživa u čaši vina ili marihuani. Njegov put prema oporavku bio je spor, motiviran željom da ne ostavi svoju djecu bez oca.

Foto: Ouzounova/splashnews.com/splash/profimedia

U nedavnim godinama, Idol se glazbeno osvrnuo na svoju prošlost, posebno u pjesmi "Bitter Taste" u kojoj pjeva o svojoj motociklističkoj nesreći. Pomirio se i s ocem prije njegove smrti, zatvorivši tako jedno od najvažnijih poglavlja svog privatnog života. Njegovih 70 godina nisu samo broj, već orden za hrabrost u borbi protiv vlastitih demona, dokazujući da je, unatoč svim padovima, ostao vjeran sebi.

 

Billy IdolRođendani SlavnihDrogaPjevač
