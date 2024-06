O pomirenju članova kraljevske obitelji javnost bruji još od 2021. Svađa princa Williama i kralja Charlesa s princem Harryjem započeta je zbog Harryjevih memoara "Spare" i intervjua gdje je izrekao veliki broj privatnih detalja o članovima kraljevske obitelji koje su kraljevsku obitelj prikazale u lošem svijetlu.

Ipak, iako se puno o tome govorilo da Harry ne želi popraviti odnos s ocem i bratom te da je zbog Williama čak odbio prisustvovati vjenčanju bliskog prijatelja, sedmog vojvode od Westminstera Hugha Grosvenora, u memoarima "Spare" je naglasio kako to nije istina, već da je više puta pokušao promijeniti njihov narušen odnos, ali Charles i William nisu htjeli sudjelovati u pomirenju.

Foto: Profimedia

Susret se pretvorio u pakao

Tako se Harry prisjetio trenutka kada je dogovorio susret s Williamom i Charlesom u Frogmore Cottageu nakon sprovoda njegovog djeda princa Philipa. Kad je Harry napokon dočekao Charlesa i Williama, njih dvojica navodno nisu izgledali sretno što ga vide.

"Zakleo sam se da neću dopustiti da se taj susret pretvori u još jednu svađu, ali brzo sam otkrio da to ne ovisi o meni. Tata i Willy došli su spremni za svađu. Svaki put kad bih se odvažio dati novo objašnjenje, jedan ili obojica bi me prekinuli", rekao je i dodao da William posebno nije želio ništa čuti i tvrdio da ga je njegov brat nekoliko puta prekinuo, što je ipak dovelo do svađe između dva brata.

Svađu je prekinuo Charles tako što je uputio emotivnu molbu sinovima.

"Svađa je postala toliko žustra da je tata podigao ruke. Dosta! Stao je između nas, gledajući naša rumena lica: 'Molim vas, dečki - nemojte moje posljednje godine činiti očajnima."

Foto: Profimedia kralj Charles III.

Harry nije vidio brata godinama, a s Charlesom se zadnji put sastao u veljači kada je monarhu dijagnosticiran rak. Očekivalo se da će se vojvoda od Sussexa ponovno susresti s ocem tijekom kratkog povratka u Ujedinjenom Kraljevstvu ranije ovog mjeseca, ali do susreta ipak nije došlo.

"Nažalost, susret neće biti moguć zbog prenatrpanog rasporeda Njegovog Veličanstva. Vojvoda, naravno, ima razumijevanja za očev prenatrpan raspored i druge prioritete i nada se da će ga uskoro vidjeti", oglasio je tada glasnogovornik princa Harryja.

