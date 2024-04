Nedavno je bosansko-hercegovački pjevač Haris Džinović (72) obavijestio fanove o razvodu od svoje uskoro bivše supruge Meline s kojom ima dvoje djece. Priča o razvodu, do kojeg je došlo zbog Melininog preljuba, digla je buru po svim regionalnim medijima, a tome su progovorile i neke Harisove kolegice.

Prva od njih bila je Vesna Đogani koja je stala na Harisovu stranu, priznavši da je znala za Melininu prevaru te ju prozvala "groznom". No, unatoč Melininoj prevari, nisu ipak svi stali na Harisovu stranu. Jedna od njih bila je nedavno Jelena Karleuša koja se povodom toga oglasila na svom Instagramu.

"Zoveš policiju ženi koja ti je rodila dvoje djece i trpjela te dva desetljeća?! Iskreno, je*e mi se i za tebe i za nju i za sve vas, ali brate dosađuješ više s ovim sramoćenjem! Budi muško i ne se** više javno! Što je s ovim muškarcima? Nije ni čudo što vas žene varaju i ostavljaju!!!", napisala je Karleuša na Instagram storyju.

Dara o razvodu

Na Harisovoj strani nije ni srpska pjevačica Dara Bubamara koja je o tome progovorila u podcastu Vostcast.

"Nije mi jasno, ljudi u zrelim godinama, imaju veliku djecu, stvorili sve i idu na televiziju i plaču. Gdje ti je dostojanstvo, koga zanima tko je koga varao? Ja mislim da to tako ne treba, ali možda je čovjeku lakše. Ja to ne bih tako radila nikada. Treba biti dostojanstven. Zatvoriš se kući, plačeš, ako ti je teško, a ne takva pjevačina ide po svim emisijama i plače 'žena me prevarila'. Tko zna što je iza toga, postoji neki uzrok", rekla je Dara.

Međutim, razvod je komentirala Melinina prijateljica koja ju je nakon toga otpratila s društvenih mreža. No, nije jedina. Nakon skandala kojeg Melina priredila u Harisovoj vili na Senjaku, njezina kći Đina ju je također otpratila s Instagrama.

