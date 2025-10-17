Haris Džinović prvi put o novoj ljubavi svoje bivše supruge: U jednoj rečenici sve je rekao
Popularni pjevač sada je otvoreno prokomentirao zaruke svoje bivše supruge
Modna dizajnerica Melina Džinović (44) zaručila se prije nekoliko dana za uspješnog biznismena (69). Par već neko vrijeme živi u Monaku, a ljeto su proveli na njegovoj jahti dugoj 48 metara na kojoj će se navodno i vjenčati. No, još uvijek nema službene potvrde.
Njezin bivši suprug, pjevač Haris Džinović (74) sada se prvi put oglasio i prokomentirao novu ljubav svoje bivše supruge.
"Ne znam vjerujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja s prošlošću ne mogu niti razgovarati, ni kalkulirati niti je mijenjati'', rekao je pjevač, piše Kurir.
POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak
Što radi Melina nakon razvoda?
Melina već neko vrijeme živi u Monaku sa svojim zaručnikom. Par dijeli luksuznu nekretninu s pogledom na more, a kako pišu mediji, njihova svakodnevica ispunjena je putovanjima i boravkom na jahti. Tijekom ljeta često su viđani na krstarenjima, što je dodatno potaknulo nagađanja da će njihovo vjenčanje biti upravo na jahti.
Nakon razvoda od pjevača Harisa Džinovića, s kojim ima dvoje djece - Kana i Đinu, Melina se posvetila svom modnom brendu Hamel, koji je stekao međunarodni uspjeh. S Harisom je provela više od dva desetljeća.
POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu