Haris Džinović prvi put o novoj ljubavi svoje bivše supruge: U jednoj rečenici sve je rekao

Modna dizajnerica Melina Džinović (44) zaručila se prije nekoliko dana za uspješnog biznismena (69). Par već neko vrijeme živi u Monaku, a ljeto su proveli na njegovoj jahti dugoj 48 metara na kojoj će se navodno i vjenčati. No, još uvijek nema službene potvrde.

Njezin bivši suprug, pjevač Haris Džinović (74) sada se prvi put oglasio i prokomentirao novu ljubav svoje bivše supruge.

"Ne znam vjerujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja s prošlošću ne mogu niti razgovarati, ni kalkulirati niti je mijenjati'', rekao je pjevač, piše Kurir.

Što radi Melina nakon razvoda?

Melina već neko vrijeme živi u Monaku sa svojim zaručnikom. Par dijeli luksuznu nekretninu s pogledom na more, a kako pišu mediji, njihova svakodnevica ispunjena je putovanjima i boravkom na jahti. Tijekom ljeta često su viđani na krstarenjima, što je dodatno potaknulo nagađanja da će njihovo vjenčanje biti upravo na jahti.

Nakon razvoda od pjevača Harisa Džinovića, s kojim ima dvoje djece - Kana i Đinu, Melina se posvetila svom modnom brendu Hamel, koji je stekao međunarodni uspjeh. S Harisom je provela više od dva desetljeća.

