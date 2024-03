Omiljeni bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović nastupio je u zagrebačkom klubu Mint u srijedu navečer, gdje ga je hrvatska publika dočekala s velikim oduševljenjem i pljeskom.

Pjevač je na pozornicu izašao sat vremena nakon ponoći, a nakon što je nazdravio s publikom iz prvih redova, otvorio je noć pjesmom 'Ostarit ću, neću znati'.

Netom prije izlaska na binu, Haris je bio vidno neraspoložen, što se može pripisati njegovom nedavnom razvodu od 30 godina mlađe supruge, modne dizajnerice Meline, piše 24 sata.

"O tome ne govorim ništa, imam samo jedan odgovor: 'Pitajte nju'", odgovorio je pjevač na njihov upit.

Ranije je priznao kako je Melina napustila njega, a i da 'prevareni muž uglavnom zadnji sazna'.

Foto: Pixsell/ Antonio Ahel Foto: Pixsell/ Antonio Ahel Melina i Haris Džinović

Džinović je nastupio u zagrebačkom klubu uoči svog koncerta u Areni koji će održati 23. listopada ove godine, a otkrio je i da s publikom u metropoli ima 'lijepu i dugogodišnju vezu'.

"U Zagrebu je odlično, do Arene ima još vremena. Imam neke ideje. Vidjet ćemo što će do tad biti", rekao je Haris pa nadodao da se rijetko uspije vidjeti s hrvatskim kolegama s obzirom na to da "svatko trči na svoju stranu".

Otkrio je i da razmatra i nove datume koncerata, a i da 'čeprka' po novim pjesmama.

"Pjevam na sedam jezika i sviram tri instrumenta. Šešir skidam svaki čas, ali ne mogu ga skinuti na sceni zato što je to moj imidž. Ni Elton John ne skida svoje naočale. Svatko ima nešto svoje", zaključio je.

