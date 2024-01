Hvaljena domaća pjevačica Hana Huljić Grašo (33) ne prestaje nizati glazbene uspjehe, a nedavno se za Hanu čulo i na radiju sa sjedištem u Meksiku gdje je njezina pjesma na vrhu top liste. Osim toga, ima i svoj YouTube kanal s autorskim dječjim pjesmicama.

'Hana Baby Channel' ubrzo je postao pravi hit, a u intervjuu za Gloriju rekla je kako je došla na ideju da ga pokrene.

"Nekoliko godina surađivala sam i s Mirom Gavranom na dječjim predstavama za koje sam pisala autorske pjesme. Prošle godine naručili su da napišem i dječju navijačku pjesmu za Hajduk "Vridilo se rodit", pa kad sam već stalno u dječjim pjesmama, odlučila sam napraviti samostalni projekt.

Na sve me potaknulo i osobno iskustvo, jer sam bila prva koja je tražila neke mirne pjesme za uspavati bebu te se na kraju ispostavilo da Alba uvijek utone u san uz ono što joj ja pjevušim. Neće to biti samo uspavanke, ali one su meni bile prioritet, pa vjerujem da će i drugim roditeljima pomoći", rekla je Hana.

Nakon što se prisjetila samog početka svog kanala, spomenula je i da njezina kći Alba ne prestaje pjevati i pretpostavila da je to zato što je okružena glazbom.

"Baš intenzivno pjeva, valjda zato što je uistinu okružena glazbom sa svih strana. Imamo dvije, tri pjesmice koje su joj najviše na repertoaru. 'Mama Kukunka' je glavna. Ja pjesmu započnem, a ona dovrši i tako cijeli dan", pohvalila se pjevačica i supruga Petra Graše koja nije zaboravila ni spomenuti koliko je zahvalna jer ima podršku cijele obitelji.

Najviše joj oko njezine djevojčice pomaže majka Vjekoslava, a Albu kao najmanjeg člana obitelji svi obožavaju i uskaču u trenutcima kada je to potrebno.

Hana se prisjetila i vremena kada su svojoj djevojčici birali ime, a priznala je i kako je suprug Petar Grašo imao veliku želju da se malena zove Alba, a rekla je i zašto.

"Alba je ime koje je bila velika Petrova želja, a na talijanskom znači zora. Njegov se otac zove Zoran, i odluka je lako pala."

