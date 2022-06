Hana Huljić Grašo i njezin suprug Petar iznenadili su mnoge rijetkim javnim istupom u paru, bili su jedni od gostiju na otvaranju jedne splitske poliklinike.

Simpatična Hana uvijek iskrena

Novopečena gospođa Grašo ne pojavljuje se često u javnosti, ali kada se pojavi ukrade svu pažnju, tako je bilo i ovaj put. Naime, sve oči bile su uprte u Hanin trudnički trbuščić, a za mjesec i pol dana stiže i prinova u Huljić- Grašo obitelj.

"Osjećam se i kao svaka druga trudnica na svijetu - sve je u redu!", rekla je Hana za RTL.hr te je otkrila kako brine o svom zdravlju.

"Tata je veliki hipohondar. On brine za sebe i svih nas, on je baš veliki hipohondar tako da brinem se onoliko koliko trebam, sad malo više jer moram", dodala je.

Grašo spustio Tončiju

Da je obiteljski hipohondar, priznao je i sam Tonči Huljić. "Polako kako dobivaju godine, približili su se toj ljestvici hipohondrije i ostali. Jako pazimo svaki detalj", rekao je Tonči.

S Huljićem se našalio i Petar Grašo koji je kazao da bi njegov punac da može spavao u magnetskoj rezonanci da mu čitaju rezultate svako jutro, dok on osobno baš i ne pazi previše, a komentirao je i skori dolazak kćerkice.

"Ne bi puno o djetetu osim da sam naravno sretan i da je to svakako trenutak koji će obilježiti moj život", rekao je samozatajni Grašo za RTL.hr.

"Nismo još kupili sve što je potrebno za dijete, imamo još vremena, imamo stvari od njegove sestre, ne treba ni pretrpavati", rekla je Hana, koja nije sigurna je li dobila koji kilogram viška, no kako to još stigne "nadoknaditi". Uz to, Hana priznaje da "previše" gugla dok čeka porod.