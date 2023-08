Glumica Halle Berry (57) službeno se rastala od glumca Oliviera Martineza (57) nakon što su se osam godina 'lovili' po sudu.

Mora plaćati alimentaciju

Bivši supružnici su se razišli 2015., no proces razvoda je trajao sve do sada. Zakomplicirala se podjela oko srbništva za njihovog sina Macea (9), za kojeg će glumica morati plaćati alimentaciju čak osam tisuća dolara.

Berry i Martinez imaju zajedničko pravno i fizičko srkbništvo nad Maceom, a Halle će sinu plaćati i privatno školovanje te školske potrepštine, sve medicinske troškove te izvannastavne aktivnosti.

Nakon tri godine se rastali

Olivier i Halle su u braku bili skoro tri godine.

"Idemo naprijed s ljubavlju i poštovanjem jedno prema drugome i zajedničkim fokusom na ono što je najbolje za našeg sina. Želimo jedno drugome samo sreću u životu i nadamo se da poštujete našu, a što je najvažnije privatnost naše djece, dok prolazimo kroz ovo teško razdoblje", napisali su na duštvenim mrežama.

Prije Oliviera je bila dva puta u braku. S Davidom Justiceom je bila u braku od 1993. do 1997. godine, a s pjevačem Ericom Benetom od 2001. do 2005. godine. Glumica je trenutačno u vezi s glazbenikom Vanom Huntom za kojeg je rekla jednom prilikom da je on ljubav njezina života.

