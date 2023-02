Glumica Lily James sinoć se našla u problemu koji je definitivno mogla izbjeći - samo da se odlučila za drugu haljinu.

Naime, veći dio večeri premijere romantične komedije "Što sad ljubav ima s tim?", ona je pokušala obuzdati svoje grudi bile posvuda, samo ne tamo gdje trebaju biti.

Ipak, nekom smrkne, a nekom svane.

Tako su okupljeni fotoreporteri dobili priliku snimiti niz fotografija na kojima Lily pokušava spriječiti opravu da sklizne niz njezino poprsje. Sa svime su joj pomogli partner u filmu Shazad Latif i scenaristica Yemima Khan s kojima se Lily fotografirala.

Podsjetimo, "Što sad ljubav ima s tim?" komedija koja je već dobila neke nagrade na festivalima u Torontu i Rimu, događa se u Engleskoj i Pakistanu, a u njemu scenaristica govori o svojem prijatelju i susjedu iz djetinjstva i njegovom dogovorenom braku s mladenkom iz Pakistana. Film je režirao Shekhar Kapur, prema scenariju Yemime Khan,a osim James i Latifa u njemu glume Shabana Azmi, Emma Thompson, Sajal Aly, Oliver Chris, Asim Chaudhry, Jeff Mirza, Alice Orr-Ewing i Rahat Fateh Ali Khan.

Premijera se dogodila samo nekoliko dana nakon što se doznalo da se Lily James prekinula vezu s glazbenikom Michaelom Shumanom iz benda "Queens Of The Stone Age" s kojim je bila dvije godine. Navodno su prekinuli zbog daljine. Ipak, neimenovani izvor za "The Sun" je rekao da su se Lily i Michael udaljili posljednjih mjeseci i "shvatili da jednostavno nisu mogli uspjeti kao par, ali oboje žele jedno drugome sve najbolje u budućnosti".