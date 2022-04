NESPRETNO ODABRANI OUTFITI / Trbuščić Hailey Bieber je glavna tema, dok Justina sprdaju: 'Ovo je odijelo za Shaquillea O'Neala'

U Las Vegasu u nedjelju navečer održana je dodjela nagrada Grammy. Glavne zvijezde na crvenom tepihu bili su Hailey i Justin Bieber. Par ni pred kamerama nije skrivao svoju zaljubljenost, a osim poljubaca i nježnih dodira, javnost je dan poslije uvelike komentirala i izgled popularne manekenke. Hailey je, naime, nosila dugu pripijenu bijelu haljinu bez naramenica koja je otkrila njezin zaobljen trbuščić. zbog čega su mnogi zaključili da je Amerikanka trudna. Ni ona ni kanadski glazbenik još nisu komentirali šuškanja o prinovi. S druge strane, Justin je zbog svoga predimenzioniranog odijela postao predmet sprdnje. "Ovo je odijelo za Shaquillea O'Neala", komentiraju gledatelji Grammyja. Par je svoju vezu ozakonio samo dva mjeseca nakon zaruka na Bahamima, i to izmjenom zavjeta pred matičarom u rujnu 2018. godine u New Yorku, samo u prisutnosti svjedoka. Veliku proslavu organizirali su točno godinu dana kasnije u Južnoj Karolini. U ranijem intervjuu za GQ Justin je otkrio kako su on i Hailey imali mnoge uspone i padove, te kako je prva godina za njih bila itekako izazovna. U tim najgorim trenucima i njegovim osobnim borbama, koje su se pojavljivale, upravo je, kako je rekao, Hailey bila njegova najveća podrška.