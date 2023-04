Brojni obožavatelji Hailey Bieber već je dugo nisu vidjeli s osmijehom, a sada su društvenim mrežama počele kolati i glasine da cijele drame u njenom braku s pjevačem Justinom Bieberom možda leže u "strašnim" bračim pravilima koje su donijeli na samom početku veze.

Naime, jedan od brojnih dogovora bio je, primjerice, da neće imati spolne odnose dok se ne vjenčaju.

Justin je ostao, podsjetimo, u celibatu godinu i pol dana prije nego što je oženio Hailey kako bi se osjećao bliže Bogu - uostalom, i Justin i Hailey su prisustvovali službama u crkvi Hillsong mnogo prije nego što se Justin obvezao suzdržati od seksa.

U intervjuu za Vogue rekao je: "Mislim da seks može uzrokovati mnogo boli. Ponekad se ljudi seksaju jer se ne osjećaju dovoljno dobro. Jer im nedostaje vlastite vrijednosti. Žene to rade, a dečki to rade. Htio sam se ponovno posvetiti Bogu na taj način jer sam stvarno osjećao da je to bolje za stanje moje duše".

Još neki od dogovora koji su Hailey i Justin imali ticali su se prošlosti. Naime, prilikom svađa, ovaj par izbjegava spominjanje prošlosti.

"Ne pokušavamo dirati u prošlost jer mislim da to nije pošteno i nikad mi se to nije sviđalo. Ne trebaš me podsjećati. Ne upiremo prstom", rekla je Hailey u jednom podcastu.

Nema bivših, ali ni mobitela u krevetu

Osim toga, "zabranili su si" i mobitele u krevetu.

"Pokušavam više čitati nego telefonirati u krevetu. Imamo pravilo: bez telefona u krevetu osim ako nije prijeko potrebno", otkrila je.

Iako je možda u strogim bračnim pravilima i problem, u posljednje vrijeme mnogi napadaju Hailey da u svojim objavama ismijava Bieberovu bivšu djevojku, Selenu Gomez.

Bieber se oko toga nije uopće oglašavao, no kako pišu strani mediji, velika je podrška svojoj supruzi.

"Justinu se slama srce što je vidio Hailey kako se emocionalno bori na način na koji se borila posljednjih nekoliko mjeseci. Voli svoju ženu više od svega i zna da ona ima zlatno srce", rekao je izvor blizak paru za US Weekly.