Hailey Bieber nakon srčane mane i moždanog udara otkrili novi zdravstveni problem

Supruga poznatog glazbenika Justina Biebera (31), Hailey Bieber (28) odlučila je otvoreno govoriti o svom zdravstvenom stanju. U manje nego godine dana od rođenja svog sina Jacka Bluesa, otkrila je da su joj pronađene ciste na jajnicima.

"Trenton imam dvije ciste na jajnicima, ako se i vi borite s time, tu sam uz vas", napisala je Hailey na Instagramu. Iako su joj pratitelji komentirali kako ciste često znaju biti bezopasne i znaju nestati same od sebe, istaknuli su koliko mogu biti i bolne.

Hailez je već ranije govorila o svojim zdravstvenim problemima. Prije tri godine doživjela je manji moždani udar, nakon čega joj je otkriven ugrušak u mozgu. "Tijekom doručka s mužem osjetila sam simptome slične moždanom udaru. Hitno su me prevezli u bolnicu gdje su utvrdili da je došlo do prekida dotoka kisika, no moje tijelo ga je samo razgradilo", ispričala je tada.

Naknadno joj je dijagnoticiran i "perzistirajući ovalni otvor" - malen otvor između pretklijetki srca koji se nije zatvorio nakon rođenja, zbog čega je bila operirana. "Osjećam veliko olakšanje što je problem na vrijeme otkriven i riješen", rekla je.

