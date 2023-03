'BOŽE SAČUVAJ' / Gwyneth Paltrow otkrila brutalan režim prehrane, ostavila ljude u šoku: 'Zvuči kao priprema za kolonoskopiju'

Gwyneth Paltrow izazvala je bijesne reakcije nakon što je podijelila svoju “fitness rutinu”. Glumica je gostovala u podcastu Willa Colea s kojim je razgovarala o brojnim temama, no kada je otkrila da se njezina prehrana sastoji samo od juhe i povrća, svi su ostali šokirani. Uz to, glumicu je tužio umirovljeni optometrist Terry Sanderson (76), kojeg je navodno udarila u odmaralištu Deer Valley u Park Cityju. Tvrdi da je skijala "bez kontrole, uzrokujući mu ozljedu mozga, četiri slomljena rebra i druge ozbiljne ozljede". Paltrow je podnijela protutužbu, tvrdeći da ju je udario "punim tijelom". U listalici saznajte što to ova slavna glumica jede, koliko i kada, te kako je protekao njezin slučaj na sudu.