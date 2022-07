Ben Affleck i Jennifer Lopez iznenadili su obožavatelje svojim improviziranim vjenčanjem u Las Vegasu prošlog vikenda. Mladenci su sada u Parizu zbog pjevačičinog 53. rođendana koji je bio jučer.

Bivša odobrila

Na pitanje pratitelja na Instagramu da kaže kako se osjeća zbog iznenadnog braka bivšeg partnera Bena Afflecka s Jennifer Lopez, bivša glumica je u Instagram storyju odgovorila: "SVIĐA MI SE!! TAKO ROMANTIČNO!!! JAKO SAM SRETNA ZBOG NJIH."

Paltrow je izlazila s Affleckom kasnih 90-ih, nedugo prije nego što se on spojio s Lopez. Izvršnu direktoricu Goopa prije nekoliko godina pitali su kako je znala da glumac nije taj. "Zanimljivo je, mislim da postoje određeni dečki s kojima se pokušavaš dogovoriti, zar ne?" rekla je Howardu Sternu. "Kao, pokušavate izliječiti određene stvari iz svog djetinjstva i on vam je na taj način bio lekcija." Paltrow, koja je hodala s direktorom Arga od 1997. do 2000., dodala je: "Nisam sigurna što sam točno pokušavala izliječiti u tom slučaju, ali to je bilo... on je bio, znate, to je bilo specifično."

Zaljubljeni Ben i J.Lo

Novopečeni bračni par je snimljen kako se ljube po cijelom gradu ljubavi, Parizu, iako nije jasno je li to putovanje službeni medeni mjesec.

"Bilo da se radilo o držanju za ruke, milovanju, dodirivanju jedno drugoga po leđima, nikada nisu pustili jedno drugo. Bili su kao dvije pčele zaglavljene u medu", rekao je muškarac koji ih je vidio za People.

Lopez i Affleck poveli su troje svoje djece: Violet, Emme i Seraphinu u Pariz. J.Lo dijeli 14-godišnje blizance Maxa i Emme s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem, a Affleck i bivša supruga, Jennifer Garner, roditelji su djece Violet (16), Seraphine (13) i Samuela (10). Emme i Seraphina su navodno bila jedina djeca koja su prisustvovala subotnjoj svadbi, piše Yahoo.