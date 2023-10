Pjevačica i članica žirija The Voicea Gwen Stefani (54) dobila je u četvrtak svoju zvijezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih, a na ceremoniju je stigla uz svoje najmilije.

Blake Shelton, Jimmy Iovine i Irving Azoff održali su govore na događaju, ali suprug Shelton bio je taj koji je izazvao suze pjevačice.

"Nije bila poput nijedne druge poznate osobe koju sam ikada prije upoznao", rekao je Shelton (47) o susretu sa svojom sadašnjom suprugom 2014. "Bilo mi je jasno da je prije svega majka. To je bio njezin posao broj 1."

Blake je nazvao Stefani "jednom od najvećih zvijezda na svijetu", odajući počast njezinoj karijeri - i njezinim jedinstvenim kvalitetama.

"Po mom mišljenju, Gwen je savršena osoba za dobivanje zvijezde na šetalištu slavnih. Od glazbe, televizije i filmova do mode i ljepote. Uzdizala se na vrh uvijek iznova svojim jedinstvenim stilom zbog kojeg se svijet zaljubio se u nju — ali ne toliko kao ja."

Nastavio je: "A tu je i jedna stvar koju nitko nikada nije mogao objasniti. To je ta stvar s kojom je rođena i koja će vas natjerati da zastanete i kažete: 'Čekaj. Tko je to? Kako se ona zove? Što radi? Zašto je već volim? Što dovraga?' To je ono što ti Bog daje i bez pitanja. Zaslužuješ ovo i ja te volim", rekao je na kraju svog govora, prije nego što se nagnuo i snažno je zagrlio.

Nakon što je čula sve svoje govornike, Stefani je izašla na pozornicu i osvrnula se na putanju svoje karijere. Također je zahvalila Azoffu što ju je potaknuo da radi na The Voiceu, gdje je upoznala svog supruga.

"Da nisam imala The Voice i nisam imala Irvinga, ne bih upoznala svog najboljeg prijatelja, svog muža Blakea Sheltona", rekla je pjevačica. "Toliko te volim. Pružio si mi ljubav kakvu nikad prije nisam poznavala. Čim sam te upoznala, znala sam da sam kod kuće i tako sam ponosna što si moj. Ne mogu vjerovati. "

U razgovoru za People, Stefani je progovorila o "nadrealnom" osjećaju koji je osjećala kad su joj rekli da će dobiti svoju zvijezdu.

"Nemoguće je to zapravo prihvatiti. Osjećam se tako sretnom što mogu biti tekstopisac i pisati glazbu i imati pjesme koje mi zapravo pomažu u životu i pretpostavljam da pomažu drugim ljudima u isto vrijeme. Kao razmjena ljubavi."

Stefani je nedavno ispričala sve o svojoj vezi sa Sheltonom, kojeg je upoznala na The Voiceu 2014.

"Bio je nevjerojatan dar iskusiti ljubav tako prvi put. Promijenio mi je život… kad sam počela izlaziti s Blakeom, tada sam se osjećala kao kod kuće, kao, 'Oh, ovo je mjesto gdje bih trebala biti, s ovim tipom', podijelila je.

