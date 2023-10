Popularna stranica za borbu protiv seksizma i homofobije, Grof Darkula, oglasila se putem Instagrama nakon izjave Tihane Harapin Zalepugin, koja je jučer uzbudila javnost.

Komentiranje njezine izjave

"Sramotna i opasna izjava Tihane Harapin Zalepugin, vlasnice najpoznatije zagrebačke modne agencije, o nošenju uskih traperica obišla je medije. U intervjuu za Briefing Jutarnjeg lista Harapin Zalepugin požalila se na današnje odijevanje mladih, dodavši kako se žene ne trebaju čuditi ako ih netko uštipne ili im dobaci na ulici jer je za sve to kriva njihova odjeća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Komentar na izjavu Grofa Darkule

"Mladi većinom nose uske traperice. Meni dođe nekad da pitam: A zašto si ti uopće obukla ove hlače? Pa mogla si gola hodati. Sve ti se vidi. To nema veze s građom. To ima veze s mozgom jer nemoj se čuditi ako te netko uštipne ili ti nešto dobacuje. Ja sam za pristojnost, a toga sve manje viđam. Pristojna odjeća ne mora biti skupa. Kada gledam slike sa zagrebačke špice subotom, ne mogu vjerovati što je u nekim glavama', izjavila je dodavši kako ju nije briga za feministkinje koje će je možda osuditi jer se ovdje radi o njezinu stavu", napisali su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Očito ne shvaća opasnosti riječi koje je izrekla'

"Ono što Harapin Zalepugin, očito, ne shvaća jest opasnost riječi koje je izrekla jer njima pridonosi mišljenju društva da su odjeća i ponašanje žrtve uzroci napada nasilnika. Pretpostavka da odjeća može prouzrokovati ili spriječiti napad krije se u ukorijenjenu vjerovanju da žrtve ne bi bile napadnute da su se ponašale drugačije. To pak dovodi do uvjerenja da se napadi događaju osobama koje donose 'krive odluke', a one podrazumijevaju 'krivi odabir odjeće', 'hodanje neosvijetljenim putovima', 'izlazak prekasno noću', 'odlazak u noćne klubove' i slično.

Foto: Instagram Foto: Instagram Grof Darkula o odjeći

Odjeća nikada nije poziv na nasilje, dodire u prolazu, prostačka dovikivanja na ulici, a vjerovanje u suprotno znači prebacivanje krivnje s nasilnika na žrtvu. Sprječavanje takvih napada nasilnika neće se dogoditi ako se sve žene magično prestanu oblačiti u uske traperice, haljine ili suknje. Dogodit će se educiranjem i otvorenim progovaranjem o ovom problemu, kao i o učenju djece i odraslih o osobnim granicama drugih te rodno uvjetovanom nasilju", napisali su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirala odijevanje mladih Zagrepčana

Podsjetimo, modna agentica Harapin Zalepugin, koja već desetljećima živi od modne industrije, komentirala je u Briefingu, navodi Jutarnji list odijevanje mladih Zagrepčana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pixsell/ Neva Zganec Foto: Pixsell/ Neva Zganec Tihana Harapin Zalepugin

"Mladi većinom nose uske traperice. Meni dođe nekad da pitam: A zašto si ti uopće obukla ove hlače? Pa mogla si gola hodati. Sve ti se vidi. To nema veza s građom. To ima veze s mozgom jer nemoj se čuditi ako te netko uštipne ili ti nešto dobacuje. Ja sam za pristojnost, a toga sve manje viđam. Pristojna odjeća ne mora biti skupa. Kada gledam slike sa zagrebačke špice subotom, ne mogu vjerovati što je u nekim glavama", rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: Na Noćnom maršu. Žene poručile: 'Kad smo žrtve obiteljskog i seksualnog nasilja, ne vjeruje nam se'