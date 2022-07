Život princeze Diane tragično se okončao nakon kobne prometne nesreće u Parizu 31. kolovoza 1997. godine. Njeno tijelo vraćeno je u Ujedinjeno Kraljevstvo gdje je pokopano u Northamptonshireu, piše The Sun.

Diana Spencer pokopana je na Althorpu, imanju obitelji Spencer, a njeno posljednje počivalište smješteno je na otoku u središtu tzv. The Oval jezera. Posjeti njenom grobu su zabranjeni, ali taj mali otok može se vidjeti iz daljine. Na putu do jezera raste 36 hrastova, od kojih svaki predstavlja godinu Dianina života.

Posjetitelji Althorp parka mogu joj odati počast na spomen mjestu na kojem se nalazi bijela urna koja svijetli među bujnim zelenilom te u hramu posvećenoj Diani na obali jezera tijekom ljeta, kada je otvoreno za posjetitelje.

Na hramu se nalazi Dianina crna silueta te jedan od njenih najslavnijih citata: "Ništa me više ne usrećuje od pokušaja pomoći najugroženijim ljudima u društvu. To je cilj i bitan dio mog života. Neka vrsta sudbine. Tko je u nevolji, može me pozvati. Dotrčat ću gdje god oni bili".

Princeza Diana pokopana je 6. rujna 1997. godine. Njeno posljednje počivalište trebalo je biti u obiteljskoj grobnici lokalne crkve u Great Bringtonu, ali njen brat Charles Spencer bio je zabrinut oko toga da njen grob ne postane prevelika atrakcija.

Četiri pokušaja provale u grob

On je, također, bio zabrinut za sigurnost te je želio da njegova sestra bude pokopana na mjestu gdje bi se o njenom grobu moglo adekvatno brinuti i gdje bi je sinovi, prinčevi Harry i William, mogli nesmetano posjećivati.

Iako je Danin grob skrivan od javnosti, niti se može fotografirati, njen brat je otkrio da je do 2017. godine četiri puta bio na meti pljačkaša.

"Imali smo četiri pokušaja provale u njezin lijes u posljednjih 20 godina. Jako mi je drago što smo ih sve spriječili", kazao je Charles za BBC-jev Radio 4. On nije otkrio detalje zločina, no kazao je da se radilo o "čudnim ljudima" te da je Althorp "najsigurnije mjesto" za Dianin grob.

Podsjetimo, Diana je slovila kao "princeza naroda" te je bila neprežaljena ikona 20. stoljeća. Imala je samo 20 godina kada se na glamuroznoj ceremoniji udala za princa Charlesa 29. srpnja 1981. godine. Gotovo milijarda televizijskih gledatelja u 74 zemlje gledalo je njihovo vjenčanje.

Unatoč idili kakva se prikazivala po medijima, njihov brak bio je daleko od toga. Diana i Charles nakon četiri godine razdvojenosti službeno su se razveli 28. kolovoza 1996. godine. Dianu su danonoćno pratili paparazzi, koji su je i koštali života. Ona je, naime, preminula u Parizu bježeći od njih.