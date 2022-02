Vjenčanje godine Petra Graše i Hane Huljić, koje će se održati za samo nekoliko sati, mladenci pokušavaju održati tajnim, ali u javnost izlazi sve više detalja.

Ceremonija će biti intimna, dok će ih kasnije čekati velika proslava.

Grašini kumovi

Gloria je saznala da će pjevač imati dva kuma, košarkašku legendu Dinu Rađu i poznatog slovenskog kuhara Tomaža Kavčića. Grašo i Kavčić su dugogodišnji prijatelji, a kruna prijateljstva je bila kad je Petar bio Kavčiću kum na njegovom vjenčanju.

Njihovo poznanstvo se veže preko deset godina, još otkada je pjevač s roditeljima Snježanom i Zoranom vodio njihov bivši obiteljski restoran Adriatic-Grašo u Splitu, gdje će ujedno biti održana svadbena večera.

Hanin prijatelj otkrio detalje

Poznato je da će samozatajna mladenka nositi haljinu splitskog dizajnera i dobrog prijatelja, Jurice Pirića.

Hanin prijatelj i dizajner Jurica Pirić je otkrio da će vjenčanica biti jednostavna i elegantna, baš poput Hane.

Jednostavna će biti i frizura i šminka.

Hanin desetogodišnji prijatelj Josip Lijić iz splitskog salona 'Josip Art Hair&Make up' je za RTL otkrio: "Bit će to jednostavan i lagani make up. U slučaju da ćemo kosu ostaviti raspuštenu, Hani ćemo napraviti lagane valove. Ona je jednostavna djevojka i toga ćemo se i držati."

Hana i Josip surađuju već dugi niz godina, a u njegove će se ruke prepustiti i mladenkina majka, Vjekoslava Huljić. Josip je izjavio da neće prisustvovati ceremoniji vjenčanja jer je on rezerviran za najbliže prijatelje i obitelj, ali da će na velikoj fešti biti čak petstotinjak uzvanika.