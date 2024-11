Objavljene nominacije za nagradu Grammy: Beyonce ih ima čak 11

Američka pjevačica, kantautorica i glumica Beyonce Knowles (43) u svojoj je karijeri doživjela brojne nominacije za prestižnu glazbenu nagradu Grammy. Ove ih je godine osvojila čak 11.

Na listi nakon Beyoncé slijede Kendrick Lamar, Charli XCX i Billie Eilish sa po sedam nominacija. Beyoncé je tijekom karijere imala ukupno 99 Grammy nominacija – više nego bilo koji drugi glazbenik.

Unatoč tom nevjerojatnom uspjehu, još uvijek nije osvojila glavnu nagradu Grammy za album godine. Ove se godine u toj kategoriji natječe svojim country albumom "Cowboy Carter".

Foto: Profimedia

Beyonce je do sada imala 88 nominacija za Grammy, upravo kao njezin suprug reper Jay Z.

Glavnu nagradu Grammy četiri puta osvojila je megapoluparna pjevačica Taylor Swift, a sada je nominirana sa svojim albumom "The Tortured Poets Department".

Foto: Profimedia

Lista nominiranih za album godine uključuje album "New Blue" Sun glazbenika Andréa 3000, "Short n’ Sweet" Sabrine Carpenter, "Brat" Charlie XCX, "Djesse Vol 4" Jacoba Colliera, "Hit Me Hard and Soft" Billie Eilish, "The Rise and Fall of a Midwest Princess" Chappell Roan.

