Zagrebački hotel Esplanade u četvrtak je na jedan dan postao novi dom Ane Radišić, odnosno njezinih „oblaka“. Popularna TV voditeljica, urednica te podcasterica na live podcastu pod nazivom „Putem oblaka s Anom Radišić“ ugostila je 16 osoba iz javnog i poslovnog života i tako svojoj publici među kojom je bilo ljudi koji su stigli iz Njemačke, Mađarske i Slovenije, pružila šest sati razgovora s osobama koje pokazuju da je nemoguće moguće ako dovoljno jako vjeruješ i trudiš se. To je pokazala i sama Ana koja kao svoju poslovnu egidu stavlja izlazak iz svih zona komfora, a live podcast samo je jedan od primjera toga jer je ovo ujedno i prvi put u Hrvatskoj da je podcast na ovakav način došao među publiku.

Događanje je počelo podcastom „Visokom petom u visine“ u kojoj su gostovale modna dizajnerica i vlasnica brenda Lei Lou, Aleksandra Dojčinović te Iva Radić, osnivačica portala Journal.hr. Obje su naglasile da su iznimno predane svom poslu, ali da su isto tako svjesne kako bez dobrog tima ne bi bilo ni uspjeha.

„Ljudi su ti koji ti mogu pomoći, ali isto tako i odmoći. Ne odustajem nikad od svojih ljudi“ poručila je Iva koja je trenutno u poslovnom razvoju svog portala na regionalno tržište. Aleksandra je pak istaknula kako vjeruje da joj dugoročni ciljevi osiguravaju to da bude uspješna te da točno zna gdje će biti 2030. godine jer je ona jednostavno takav tip osobe.

U podcastu „Oblak broj 007“ Ani su se na pozornici pridružili arhitekt Ante Vrban te osnivač brenda Surf'n'Fries, Andrija Čolak čiji poslovni uspjesi nisu stali samo na Lijepoj našoj nego su prepoznati u cijelom svijetu. Ante je naglasio kako vjeruje da znanje treba dijeliti i prenositi ga međusobno te da je obrazovanje ključni dio odgoja pojedinca, dok je Andrija istaknuo kako se do uspjeha ne dolazi lako i na tom putu uvijek ima i neuspjeha. „Brzo donosim odluke, a zbog toga zna biti i pogrešnih, ali probam dalje i dođem do cilja“, kaže Andrija.

U podcastu „Strah od letenja? Nije opcija!“ Anine gošće su bile tri dame koje suvereno stoje na čelu velikih firmi i kojima je samo nebo granica. Josipa Maslać Petričević direktorica je tekstilne industrije Naftalina, Martina Ravlić je direktorica drvoprerađivačke tvrtke Slavonija DI, dok je Ivana Ravlić Devald izvršna direktorica Mesne industrije Ravlić.

„Biti mama i šefica na poslu je lako kad te vodi ljubav. Život je strast i sve što radim, radim sa strašću“, poručila je Josipa Maslać Petričević. Martina Ravlić je kazala kako joj je u poslu otac veliki učitelj te da joj je uvijek davao priliku, a dodala je i da nema strah od nepoznatog jer čvrsto vjeruje u sebe. „Najveća odgovornost koju imamo je prema samom sebi. Svoju odluku donosiš sa sobom, a ponos kad uspiješ s timom je za cijeli život“ ističe Ivana Ravlić Devald.

U sportskom podcastu pod nazivom „Uhvati vjetar“ gostovali su hrvatski sportaši i nositelji olimpijskih zlatnih odličja – atletičarka Sandra Perković i veslači, braća Martin i Valent Sinković.

„Uspješan čovjek mora konstantno raditi i imati želju za dokazivanjem. Smatram da nikad nisam dovoljno dobra i to me gura naprijed“, kazala je Sandra koja vjeruje da je ključ za uspjeh disciplina, fokus, ali i obitelj kao jedina zajednica koja te poznaje istinski i koja je s tobom u svim prilikama.

„Ako budem upola dobra kao što je moja majka, to će značiti da ću biti jako dobra majka“, poručila je Sandra. Braća Sinković vjeruju da je ključ do uspjeha ako voliš to što radiš i u tome uživaš, a naglasili su da su jedan drugom velika podrška i da se stalno guraju naprijed jednako kao što im obiteljska stabilnost i podrška omogućavaju mirnoću koja je prijeko potrebna za vrhunske rezultate.

U podcastu „Ljubav kao gorivo“ gostovale su diplomirana pravnica i TV voditeljica Marijana Batinić, vlasnica modnog brenda Jolie Petite i slastičarnice Jolie Petite Patisserie te nekadašnji uspješni model s međunarodnom karijerom Ljupka Gojić Mikić i TV voditeljica i glazbenica Ida Prester. Složile su se da je put do uspješne karijere znatno teži uz brojne majčinske obaveze, ali ne i nemoguć, ponajviše zahvaljujući podršci ostatka obitelji. Marijana je otkrila da je najneobičnije mjesto na kojem je dojila bio toalet jednog kandidata emisije „Ljubav je na selu“. Dodala je da smatra kako ništa ne pada s neba i da je za sve potreban mukotrpan rad, a otkrila je i da je veliki perfekcionist koji u svemu nastoji dati najbolje od sebe. Ida Prester je kazala kako je nakon preseljenja u Beograd gotovo potpuno nestala iz javnog života, ali da je zahvaljujući Instagramu i to na nagovor Marijane Batinić, uspjela održavati kontakte i razvijati posao te da joj je on danas jedan od glavnih poslovnih alata.

„Nebitno je što radiš, čime se baviš i koliko zarađuješ, važno je da si na zemlji i odrediš si prioritet, a to su djeca i obitelj“, kazala je Ljupka Gojić Mikić te dodala da se uvijek dokazuje sebi, a ne drugima i da bi sve u životu ponovila pa čak i greške.

U zadnjem podcastu po nazivom „Kako zvuči nebo?“ gostovali su Tonči Huljić, Sara Jo i Matija Cvek. Iako danas živi od glazbe i obožava to što radi, Tonči je priznao da se u mladosti nikad nije htio baviti time – štoviše, pokušao je pobjeći od nje. Skladao je nebrojeno pjesama za razne izvođače potpuno drugačijih stilova, ali kaže kako ga uvijek naprijed tjera svaka nova pjesma jer je poput enigme. „U ovim godinama najbitnije je probuditi se i imati razloga napisati pjesmu i eksperimentirati“, kazao je Tonči.

Popularna regionalna glazbena zvijezda Sara Jo posljednjih nekoliko godina dominira glazbenom scenom, a kaže kako su nastupi upravo ono što je najviše ispunjava, ali i koliko ju je vrijeme pandemije promijenilo.

„Prije sam nekako mislila da mogu sve stići, da sam svemoguća, ali onda sam shvatila da trebam odrediti prioritete“, kazala je Sara Jo, a i prokomentirala je svoj nastup na ovogodišnjoj Beoviziji gdje je bila jedna od najvećih favoritkinja, a o njezinom nastupu i pjesmi se još uvijek priča.

Glazbene uspjehe niže i Matija Cvek koji je već deset godina prisutan u glazbi, ali unazad nekoliko godina svaka njegova pjesma postaje hit što prepoznaje i struka te mu dodjeljuje nagrade. Matija stalno piše i stvara, a otkrio je i da zapravo kroz pjesme kaže sve ono što ga tišti.

Na snimanju podcasta u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade koja je bila dupkom puna tijekom cijelog trajanja prvog ovakvog eventa, Anu Radišić su podržale i brojne osobe iz javnog života poput Jelene Glišić, Tihane Harapin Zalepugin, Andree Andrassy, Domenice, Marije Borić Jerneić, Joška Lokasa, Ivana Alduka, Tomislava Petranovića, Lee Mijatović i drugih.

Svi podcasti s eventa u Esplanadi moći će se pogledati na Aninom You Tube kanalu kao i na audio platformama poput Apple Podcasta, Spotifyja i Deezera, a prvi s Aleksandrom Dojčinović i Ivom Radić bit će dostupan već u ovu nedjelju u 19:00 sati.