Godinu dana nakon Gospodina Savršenog: Marinela otkriva što se sve promijenilo

Godinu dana nakon što je osvojila gledatelje u showu Gospodin Savršeni, Marinela Grljušić otkriva kako danas gleda na to iskustvo, što je naučila o ljubavi i gdje ju je život odveo nakon snimanja. Iskrena i smirena, govori o osobnom rastu, novom početku u Požegi, prijateljstvu s Barbarom Mandarić i planovima za pokretanje vlastitog biznisa. Marinela danas živi u skladu sa sobom, a njezin moto mogao bi biti: karijera, karijera, karijera.

Sada nakon godinu dana odkako ste bili kandidatkinja na showu Gospodin savršeni, kako gledate na to iskustvo? Što ste o ljubavi naučili u showu?

Nakon godinu dana od snimanja na show gledam s velikom zahvalnošću. To je bilo jedno intenzivno životno iskustvo koje me izbacilo iz zone komfora, naučilo me postaviti granice, slušati intuiciju i ne izgubiti sebe. Bila sam svoja od početka do kraja i na to sam ponosna.

O ljubavi sam naučila da će doći onda kad je suđena, ne mogu je forsirati ni ubrzati. Mogu je tražiti, ali ako nije pravo vrijeme, neće se dogoditi. Najbolje što možemo učiniti jest pustiti… I vjerovati da će doći kada treba.

Foto: Privatna Arhiva

Jeste li požalili išta što ste rekli ili napravili u showu i da možete vratiti vrijeme biste li se ponovno prijavili?

Nisam požalila ni zbog čega što sam rekla ili napravila u showu. Danas bih možda neke stvari napravila drugačije, ali samo zato što sam u međuvremenu bogatija za godinu dana životnog iskustva. Treba uzeti u obzir i da sam tada bila jedna od najmlađih kandidatkinja. Da mogu vratiti vrijeme, opet bih se prijavila, iskreno, bilo je to iskustvo koje bih ponovila bez razmišljanja.

Je li Vam se nakon showa povećao broj udvarača na društvenim mrežama i kako im odgovarate?

Nije mi se povećao broj udvarača nakon showa, dapače, čini mi se da se smanjio! Mislim da dečkima jednostavno nedostaje hrabrosti javiti se, koliko god to apsurdno zvučalo. Ali iskreno, meni to sasvim odgovara. Trenutno ne tražim ljubav, fokusirana sam na sebe i svoj posao.

Foto: Privatna Arhiva

Kako ste proslavili svoj rođendan i volite li više velika okupljanja ili intimnija slavlja?

Svoj rođendan sam proslavila u novom stanu u Požegi, okružena obitelji. Vratila sam se u svoj grad i tamo imam velike planove, pa mi je to slavlje bilo posebno. Za rođendan sam odlučila sama kuhati i pripremiti obiteljski ručak, iako sam u jednom trenutku pomislila ‘što mi je to trebalo’, nisam se predala! Sve se to uči. Trenutno mi puno više odgovaraju manja, intimnija i toplija okupljanja, gdje se stvarno možeš posvetiti ljudima koje voliš.

Koji Vam je omiljeni poklon kojeg ste ikad dobili za rođendan?

Iskreno, ne mogu izdvojiti niti jedan poklon kao najdraži. Svi su mi bili jako dragi. Ali jedan od originalnijih poklona ove godine poklonila mi je Barbara. Sliku na kojoj sam u sredini, a oko mene su moje osobine i sve ono čemu težim. Kao mali vision board. Taj poklon mi je baš poseban jer me svaki put podsjeti na to tko sam i što želim.

Kako izgleda Vaš prosječni dan kada niste na snimanjima?

Moj se lifestyle malo promijenio otkako sam se vratila u Požegu, trenutno sam potpuno posvećena otvaranju svoje firme. Ujutro ustanem, pročitam par poglavlja knjige, doručkujem, pa odradim pozive ili sastanke vezane uz projekt. Nakon toga odlazim u teretanu, a kasnije na Akademiju vještina ili neku edukaciju, ovisno o danu. Nijedan dan nije isti, ali svaki ima isti cilj, osobni i poslovni napredak. Navikla sam na dinamičan ritam i upravo u takvom okruženju najviše uživam. Volim osjećaj da svaki dan radim na sebi i stvaram nešto vlastito.

Foto: Privatna Arhiva

Živjeli ste zajedno s kolegicom iz showa, Barbarom Mandarić, kako ste se odlučile za suživot?

Barbara i ja smo proteklu godinu dana živjele zajedno u Zagrebu. To smo odlučile nakon snimanja emisije, jednostavno smo shvatile da si odgovaramo i rekle: ‘Zašto ne?’ Ta zajednička godina donijela nam je puno lijepih iskustava i obje smo u tom periodu puno napredovale. Sad ćemo se, barem na neko vrijeme, malo rjeđe viđati jer više nećemo biti u istom gradu, ali sigurno ćemo se i dalje družiti i putovati zajedno kad god nam se poklopi vrijeme.

Koja Vam je najdraža rutina za opuštanje nakon napornog dana?

Moja najdraža rutina za opuštanje nakon napornog dana je čišćenje i čitanje. Mislim da su svi već shvatili koliko volim čistiti. Uključim dobru glazbu, napravim detaljan skin care, stavim masku za lice i bacim se na čišćenje, to me smiruje i vraća u balans. Nakon toga slijedi tuš i onda mirno legnem u krevet, uz nekoliko poglavlja knjige prije spavanja. Knjige su mi stvarno važan dio svakodnevice jer mi pomažu održati mentalnu ravnotežu i motivaciju da ne posustanem u svojim idejama i snovima.

Foto: Privatna Arhiva

Imate li svoju beauty rutinu, bilo to ujutro ili navečer?

Imam svoju beauty rutinu i jutarnju i večernju. Jutro započinjem čašom aloe vere i kolagena, uz dodatke prehrani koji pridonose mom zdravlju jer vjerujem da se prava ljepota uvijek reflektira iznutra. Mogu ja imati kakvu god vanjsku rutinu, ali ako uzrok nije riješen, ništa ne može dugoročno djelovati. Zato je briga o tijelu i iznutra jednako važna kao i ona izvana. Aloe vera mi je posebno draga jer je, po meni, čudo prirode: čisti, regenerira i daje koži onaj svježi, zdravi sjaj. Navečer volim skin care rituale, masku za lice i nekoliko mirnih trenutaka prije spavanja. A uskoro će i jedan moj novi projekt biti usko vezan uz sve to… ali o tome još neću previše otkrivati.

Ako biste morali opisati svoj ljubavni život u tri riječi, koje bi to riječi bile?

Karijera, karijera, karijera. Iskreno, izgubila sam ikakav interes za ljubav. Trenutno želim samo ostvariti svoje snove. Ako vidim da mi netko stoji na putu, jednostavno odem. Danas većina frajera voli glumiti prepreku pa sam odlučila ne obazirati se, sve dok ne stignem do svog cilja.

Foto: Privatna Arhiva

Koja pjesma najbolje opisuje Vaš trenutni životni stadij?

Najbolje moj trenutni životni stadij opisuje pjesma ‘Unstoppable’ od Sie. Ta pjesma za mene nije samo motivacijska, ona je podsjetnik na snagu koju svaka žena ima u sebi, čak i kad se čini da sve stoji. Trenutno sam u fazi kad biram sebe, svoje ciljeve i svoj mir. Ne tražim potvrdu ni od koga, i ne čekam da mi netko pokaže put. Gradim ga sama, korak po korak. Kao i u pjesmi, izvana možda izgledam smireno, ali iznutra gorim od želje da ostvarim sve što sam zamislila. I upravo zato- ne zaustavljam se.

Što biste savjetovali nekome tko se želi prijaviti na show Gospodin Savršeni?

Nekome tko se želi prijaviti na show Gospodin Savršeni savjetovala bih da vizualizira ono što želi. Danas većina mladih ima velike planove za svoj život, a ovaj show može biti odlična prilika da ih ostvare. Gospodin Savršeni je sjajna platforma: doživiš vrhunske stvari, radiš s profesionalnim ljudima, a uz sve to možda pronađeš ljubav svog života, a možda i prijateljicu s kojom možeš doživjeti nezaboravne trenutke. Ako u show uđeš s jasno posloženim ciljevima i čistom vizijom, možda do njih stigneš i prije nego što misliš.

POGLEDAJTE VIDEO: Andrej Plenković komentirao Janaf i Aleksandra Vučića