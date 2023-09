Glumica Kerry Washington (46) u svojim je memoarima "Thicker Than Water" iznijela mnoge uspone i padove u životu, a posebno ju je šokirala tajna koju su njezini roditelji dugi niz godina skrivali od nje.

'Osjećala sam da moram nešto popraviti...'

Najveća tajna koju su čuvali, a koju je saznala tek nedavno, bila je da su njeni roditelji Valerie i Earl koristili spermu donatora kako bi začeli Kerry nakon što su imali problema s plodnošću.

"Gledajući unatrag, mislim da je ta disonanca poput 'netko mi ne govori nešto o mom tijelu' natjerala da se osjećam kao da postoji nešto u mom tijelu što moram popraviti", ispričala je Washington za People.

Borila se s poremećajem u prehrani

Kerry se borila i s prejedanjem, nakon kojeg ne bi jela danima ili bi vježbala satima kako bi popravila "pogrešku".

"Često bih, kad bih htjela potisnuti svoje osjećaje, tajno bih se prejedala danima, često do te mjere da bih osjećala fizičku bol, ponekad do mjere da bih izgubila svijest. Zatim bih se probudila sljedeće jutro okružena prljavim posuđem, praznim kutijama hrane i ostacima, i odlučila bih se riješiti utjehe koju sam tražila prethodne noći. Ali ne povraćanjem; to je bilo previše prljavo. Takvo ponašanje bilo je za djevojke s poremećajem prehrane, za djevojke koje su bile slabe i nedisciplinirane. Umjesto toga, moj poriv prema perfekcionizmu usmjeravao me prema kontroli, tako da ne bih jela danima ili da bih vježbala nekoliko sati, sve u pokušaju da ispravim pogreške koje sam napravila prejedanjem", ispričala je glumica.

