Glumica iz 'Sjena prošlosti' postala majka: Na svijet je donijela djevojčicu, poznato ime

Glumica Anja Matković, poznata po ulozi Tene u popularnoj RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti", nedavno je postala majka. Anja i njezin dugogodišnji partner Dejan Mamula dočekali su na svijet djevojčicu, kojoj su dali ime Nuša.

Sretnu vijest Anja je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, uz prvu fotografiju male Nuše. „Konačno, moja ljubav, Nuša Mamula“, napisala je glumica u emotivnoj objavi.

Podsjetimo, Anja je vijest o trudnoći ranije otkrila na društvenim mrežama, objavivši fotografije trudničkog trbuha, čime je razveselila mnoge obožavatelje.

