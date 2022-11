"Morala sam to procesuirati, izgubila sam dio sebe. Trebalo mi je vremena", priznala je. "Ovo će biti prvi put da će me netko vidjeti takvu kakva jesam. Udebljala sam se 18 kilograma i ne mogu hodati bez štapa. Želim da to ljudi znaju", dodala je Christina navodeći da je htjela napraviti intervju prije izlaska treće sezone serije Dead to Me kako bi gledatelji razumjeli zašto se promijenila. Treća sezona serije bi na Netflixu trebala biti dostupna 17. studenoga.