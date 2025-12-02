Glumica Ana Gruica Uglešić pretvorila dom u 'Las Vegas' i priznala da je pretjerala

Poznata splitska glumica i fitness instruktorica Ana Gruica Uglešić (42) službeno je otvorila sezonu blagdana na najspektakularniji mogući način. Svojim pratiteljima na Instagramu pohvalila se raskošno uređenim domom i okućnicom koji, prema njezinim vlastitim riječima, sada svijetle poput Las Vegasa.

Iako je priznala da posljednje tri godine angažira profesionalce za postavljanje osnovne blagdanske rasvjete ispred Poliklinike Uglešić, Anin poznati perfekcionizam i velika ljubav prema Božiću nisu joj dopustili da stane na tome. Glumica je otkrila da je "opustošila" trgovine kupivši mnoštvo svjetlećih jelena i dodatnih lampica, te je samostalno ukrasila svaki preostali kutak, uključujući i garažu. U svom prepoznatljivom, iskrenom stilu priznala je da je nakon cjelodnevnog posla "satrana" te da je u žurbi čak uspjela izvrnuti nogu, no blagdanski duh je prevladao umor.

Obiteljska pomoć

U početnim fazama dekoriranja "ruke su joj dali" suprug, ugledni psihijatar Boran Uglešić, i sin Marat Ivan. Ipak, muški dio obitelji popodne je proveo na utakmici, pa je Ana završne detalje na božićnom drvcu odradila u miru, uz čašu vina i prigodne pjesme.

Ovaj blještavi bijeg u blagdansku idilu dolazi na kraju intenzivne godine za splitsku glumicu. Nakon što je u listopadu oduševila publiku glavnom ulogom u predstavi "Lutkina kuća, dio drugi", te se nosila s izazovnim privatnim trenucima koje je stoički nazvala tek "životnim fazama", Ana je odlučila kraj 2025. godine dočekati u velikom stilu.

"Život mi trenutačno izgleda ko japanski jureći vlak, ali koga briga kad smo potpuno spremni za Advent", poručila je entuzijastično. Obožavatelji su objavu dočekali s oduševljenjem, a komentari poput "Ludilo, super je" i "Izvrsno kao i svake godine" potvrđuju da je Ana i ove godine uspjela nadmašiti sama sebe.

