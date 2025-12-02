FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BLAGDANSKA ČAROLIJA /

Glumica Ana Gruica Uglešić pretvorila dom u 'Las Vegas' i priznala da je pretjerala

Glumica Ana Gruica Uglešić pretvorila dom u 'Las Vegas' i priznala da je pretjerala
×
Foto: Miranda Cikotic/pixsell

Ana Gruica Uglešić dočekala je blagdane uz raskošnu dekoraciju koja je njezin životni prostor pretvorila u blistavu atrakciju. Na Instagramu je otkrila kako njezin dom ove godine svijetli jače nego ikad

2.12.2025.
12:50
Hot.hr
Miranda Cikotic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poznata splitska glumica i fitness instruktorica Ana Gruica Uglešić (42) službeno je otvorila sezonu blagdana na najspektakularniji mogući način. Svojim pratiteljima na Instagramu pohvalila se raskošno uređenim domom i okućnicom koji, prema njezinim vlastitim riječima, sada svijetle poput Las Vegasa.

Iako je priznala da posljednje tri godine angažira profesionalce za postavljanje osnovne blagdanske rasvjete ispred Poliklinike Uglešić, Anin poznati perfekcionizam i velika ljubav prema Božiću nisu joj dopustili da stane na tome. Glumica je otkrila da je "opustošila" trgovine kupivši mnoštvo svjetlećih jelena i dodatnih lampica, te je samostalno ukrasila svaki preostali kutak, uključujući i garažu. U svom prepoznatljivom, iskrenom stilu priznala je da je nakon cjelodnevnog posla "satrana" te da je u žurbi čak uspjela izvrnuti nogu, no blagdanski duh je prevladao umor.

Obiteljska pomoć

U početnim fazama dekoriranja "ruke su joj dali" suprug, ugledni psihijatar Boran Uglešić, i sin Marat Ivan. Ipak, muški dio obitelji popodne je proveo na utakmici, pa je Ana završne detalje na božićnom drvcu odradila u miru, uz čašu vina i prigodne pjesme.

Ovaj blještavi bijeg u blagdansku idilu dolazi na kraju intenzivne godine za splitsku glumicu. Nakon što je u listopadu oduševila publiku glavnom ulogom u predstavi "Lutkina kuća, dio drugi", te se nosila s izazovnim privatnim trenucima koje je stoički nazvala tek "životnim fazama", Ana je odlučila kraj 2025. godine dočekati u velikom stilu.

"Život mi trenutačno izgleda ko japanski jureći vlak, ali koga briga kad smo potpuno spremni za Advent", poručila je entuzijastično. Obožavatelji su objavu dočekali s oduševljenjem, a komentari poput "Ludilo, super je" i "Izvrsno kao i svake godine" potvrđuju da je Ana i ove godine uspjela nadmašiti sama sebe.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon 'sex-seven' i 'parasociala' svijet je dobio novu riječ godine: Evo što je smislio Oxford

 
Ana Gruica UglešićBožić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BLAGDANSKA ČAROLIJA /
Glumica Ana Gruica Uglešić pretvorila dom u 'Las Vegas' i priznala da je pretjerala