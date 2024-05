Društvene mreže preplavile su fotografije popularnog glumca Charlesa Dancea (77) i njegove djevojke Alessandre Masi (55) na nudističkoj plaži na kojoj su boravili u jednom španjolskom ljetovalištu.

Glumac "Krune" i "Igre prijestolja" s osmijehom je uživao u slobodnom vremenu provedenom s 22 godine mlađom partnericom, a fotografije njihovog druženja ubrzo su se proširile svjetskim medijima.

Njih dvoje upoznali su se na snimanju filma "The Book of Vision" 2020. godine, prenosi Daily Mail. U tom trenutku, Alessandra je radila kao voditeljica produkcije, a upravo je njihov susret, otkrio je glumac u jednom intervjuu, bio glavna uspomena na njihov prvi film.

Charles je prije bio u braku s Joannom Haythorn, s kojom ima dvoje djece - Olivera (50) i Rebeccu (44), a povezivali su ga i s glumicom Sophiom Myles, manekenkom Shambhalom Marthe, kao i s umjetnicom Eleanor Boorman.

U nekoliko navrata i sam je priznao kako je svojoj supruzi znao biti prilično nevjeran, a zahvalan je što mu je uspjela oprostiti te su sada najbolji prijatelji.

Foto: Profimedia Charles Dance

"Uglavnom je to bio prekrasan brak (bili su zajedno 34 godine, op.a.), ali onda sam, nažalost, podlegao nekim iskušenjima na putu i brak je završio zbog mog ponašanja. Ali, nakon otprilike 18 mjeseci, Jo i ja smo, srećom, postali najbolji prijatelji i ostali smo to sve do sada, hvala Bogu", prenosi Daily Mail glumčeve riječi.

