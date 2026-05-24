Glumca (45) iz hit serije pronašli mrtvog mrtav: Sumnjaju na ubojstvo
Kanadski glumac nestao prije tjedan dana, sada je pronađen mrtav
Tragičan ishod potrage za kanadskim glumcem Stewartom McLeanom šokirao je tamošnju filmsku zajednicu.
Nakon što je tjedan dana bio prijavljen kao nestala osoba, 45-godišnji glumac, poznat po ulogama u popularnim serijama poput "Virgin River" i "Arrow", pronađen je mrtav. Kraljevska kanadska konjička policija (RCMP) potvrdila je da se njegova smrt istražuje kao ubojstvo, a slučaj je preuzeo specijalizirani tim za rješavanje najtežih zločina.
Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u području Lions Baya, zajednice u Britanskoj Kolumbiji, nedaleko od Vancouvera, gdje je McLean živio i često radio na setovima holivudskih produkcija. Vijest je potvrdio Integrirani istražni tim za ubojstva (IHIT), koji je sada zadužen za rasvjetljavanje okolnosti koje su dovele do ove tragedije.
Od nestanka do strašnog otkrića
Stewart McLean posljednji je put viđen 15. svibnja u svom domu u Lions Bayu. Tri dana kasnije, 18. svibnja, nakon što se nije javljao obitelji i prijateljima, njegov je nestanak prijavljen policijskoj postaji u Squamishu. Vlasti su prvotno izrazile "veliku zabrinutost za Stewartovo zdravlje i dobrobit" i zatražile pomoć javnosti, objavljujući njegov opis: visok 178 centimetara, težak oko 68 kilograma, sijede kose i plavih očiju.
Inicijalnu potragu vodila je lokalna policija u suradnji sa spasilačkom službom Lions Baya. Međutim, istraga je ubrzo dobila zlokoban zaokret. "Policija u Squamishu pokrenula je istragu i kroz istražne radnje otkrila dokaze koji su ih naveli na sumnju da je gospodin McLean žrtva ubojstva", navela je policija u priopćenju.
Zbog ozbiljnosti novih saznanja, 20. svibnja slučaj je preuzeo IHIT, elitna jedinica zadužena za istrage ubojstava na širem području Vancouvera. Samo dva dana kasnije, napori policije i partnerskih službi, uključujući Integriranu službu policijskih pasa (IPDS) i forenzičare, doveli su do pronalaska posmrtnih ostataka u okolici Lions Baya.
Tko je bio Stewart McLean?
Rođen u Edmontonu, Stewart McLean, ponekad potpisan i kao Stew McLean, bio je cijenjen i zaposlen glumac u kanadskoj filmskoj industriji od 2015. godine. Njegova karijera obuhvaćala je brojne epizodne uloge u poznatim televizijskim serijama koje su se snimale u okolici Vancouvera, globalnom centru filmske produkcije.
Publika ga pamti po pojavljivanjima u sedmoj sezoni Netflixove hit serije "Virgin River", drugoj sezoni Foxove kriminalističke drame "Murder in a Small Town", kao i u Paramount+ seriji "Happy Face". Glumio je i u serijama kao što su "Arrow", "Travelers", "Supernatural" i "Beyond". Njegov talent prepoznat je i u televizijskim filmovima, među kojima se ističe "The Killer Inside: The Ruth Finley Story".