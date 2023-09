"Da kažem pošteno, ovih dana poklapaju se godišnjice smrti mojega sina i njegova prvog rođaka. Umrli su u razmaku od deset dana. Tužni smo, nema dana da nam nije teško", rekao je Milo Hrnić u siječnju 2021. za 24sata.

Dubrovačkom glazbeniku je 2020. godine preminuo sin u snu. Hrnić je tada snimio i novi album, ali ga nije htio objaviti u to vrijeme jer je htio sam tugovati s obitelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sin je bio borac

"Sin je isto volio glazbu. Nema tog momenta, tog segmenta u životu koji me ne podsjeća na njega. Radio sam neke pjesme i onda bi mi došle suze i morao sam stati, ponoviti opet. To je sve ljudski. Postao sam pradjed, kći mojeg pokojnog sina pred Novu godinu rodila je sina, Roko se zove. To Bog pošalje zamjenu. Ono što Bog uzme, vrati natrag", rekao je Milo jednom prilikom.

O sinu je rekao i ovo: "On je bio hrvatski branitelj pet godina. Bio je student Instituta za oceanografiju, no rat mu je prekinuo studij. Cijeli život se borio, vrlo sposoban je bio. Pošao je navigavati, položio je za kuhara u 15 dana. On se borio kroz život kako bi ostvario budućnost sebi i djeci. Učinio je toliko puno stvari, stvorio je kafić svojim rukama, otvarao restorane. Bavio se brodovima za izlete. Pokušavao je sve živo, na kraju je kuću u kojoj sam se rodio, u kojoj je živio, renovirao kako bi ušao u turizam. Jednostavno se sve prelomilo preko njegovih leđa. Mislim da se umorio."

Milo Hrnić je žalio zbog ovoga

Milo Hrnić je žalio što sa sinom nije snimio pjesmu. Iako je razmišljao da sinovu pjesmu “Fala”, s kojom je pobijedio na festivalu, uvrsti u novi album, na kraju to ipak nije napravio jer nije htio raditi samopromociju od osobne tragedije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam što bih rekao, to je naša intimna stvar. Ne želim ništa iskorištavati. Svakako bi zvučalo kao da se želim okoristiti od takvih groznih životnih događaja", govorio je Milo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dubrovčanin je redovito posjećivao sinov grob.

"Je li s vremenom lakše? Ne znam. Rekli smo mu za novost da je dobio unuka. To smo mu rekli prije nekoliko dana. Sutradan nakon što smo doznali da je unuka rodila, otišli smo mu na grob, odnijeli cvijeće i zapalili svijeću. I popričali s Bogom i s njim. Ono što nam je na duši, to nam je na srcu. Tako progovorimo. Onda odemo doma. Uvijek je sjena oko mene, bio je jako veseo i pozitivan, dizao je raspoloženje svima", govorio je Milo 2021. godine za 24sata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Na ručku s francuskim predsjednikom bit će i Tereza Kesovija