Manekenka Georgina Rodriguez (29), zaručnica nogometaša Cristiana Ronalda (38), pokušala je zavodljivo pozirati uz more, no čini se kako joj nije najbolje uspjelo.

Georgina je tijekom snimanja polako ulazila u more, no valovi su joj poremetili prvotni plan. Valovi su bili toliko jaki da su odgurnuli Georginu do obale i srušili, no sudeći prema osmijehu, dobro se zabavila. Osim valova, pažnju je privukla i Georginina zavidna linija. Iz bikinija su izvirile njezine bujne grudi, a čvrstu stražnjicu je otkrila tangama.

"Kad misliš da si nepobjediv", napisala je manekenka ispod videa koji je podijelila u petak na društvenoj mreži.

Mnoge pratitelje je nasmijala, a komentara nije nedostajalo.

"Zaslužuješ pljesak jer si to objavila. Mnogi ne bi", "Svi smo mi nekad prošli kao Georgina", "Ovo je najprirodnija stvar koju je podijelila otkad je slavna osoba", pisali su mnogi.

POGLEDAJTE VIDEO: Cristiano Ronaldo