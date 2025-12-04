Georgina u crvenom bikiniju zapalila Instagram dok s Ronaldom uživa na odmoru

Influencerica i manekenka Georgina Rodriguez (31), zaručnica portugalske nogometne legende Cristiana Ronalda (40), ponovno je privukla ogromnu pažnju svojih gotovo 72 milijuna pratitelja na Instagramu. Objavila je seriju novih fotografija s obiteljskog odmora na kojem uživa s Ronaldom i njihovom djecom.

Crveni bikini koji je zapalio mreže

Najviše komentara izazvala je njezina fotografija u upečatljivom crvenom bikiniju, snimljena u trenutku skoka na pješčanoj plaži. Osim toga, Georgina je podijelila i prizore svoje djece koja uživaju u igri, zabavi na vodi i sunčanom vremenu.

Ronaldo, poznat po svojoj predanosti sportu, zabilježen je u teretani čak i tijekom odmora, što je dodatno naglasilo njegovu disciplinu i sportski duh.

Luksuzni trenuci i emotivna poruka

Objava uključuje selfije, obiteljske trenutke i kadrove koji otkrivaju luksuz destinacije na kojoj borave. Uz seriju fotografija Georgina je napisala i emotivnu poruku:

"Živim život, sanjam snove i zauvijek sam zahvalna Bogu, čija me ljubav vodi, održava i nadahnjuje."

Pratitelji puni hvale

Reakcije su, očekivano, bile burne i izrazito pozitivne. Obilje komentara stizalo je u svega nekoliko minuta:

"Cristiano je sretan čovjek", napisao je jedan pratitelj.

"Obitelj iz snova", nadodao je drugi.

