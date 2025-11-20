Georgina u Bijeloj kući izazvala lavinu kritika: 'Ima novca, ali ne i stila!'

Influencerica i model Georgina Rodríguez (31), zaručnica nogometaša Cristiana Ronalda (40), našla se na meti kritika nakon pojavljivanja na gala večeri u Bijeloj kući. Mnogi su komentirali da njezina tamnoplava haljina s otvorenim leđima nije bila prikladna za službeni događaj.

Usporedili je s Melanijom Trump

Georgina i Cristiano Ronaldo bili su dio delegacije koja je pratila saudijskog prijestolonasljednika tijekom službenog posjeta Sjedinjenim Državama. Na događaju su se susreli s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom (79) i prvom damom Melanijom Trump (54), čiji je elegantan styling odmah pohvaljen.

Val negativnih komentara

Georginina haljina, identična onoj koju je Hilary Swank nosila na Oscarima 2005., izazvala je podijeljene reakcije. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari da izgled „nije primjeren“ za Bijelu kuću te da „ima novca, ali ne i stila“.

Ekskluzivna večer u Washingtonu

Par se pridružio elitnim gostima poput Elona Muska (54) i Grega Brockmana (37), a Ronaldov prvi zabilježeni posjet SAD-u od 2017. ponovno je privukao veliku pozornost svjetskih medija.

