Georgina Rodriguez opet privukla pažnju, no svi pričaju samo o jednoj neobičnoj fotografiji

Model i influencerica Georgina Rodriguez (31), poznata kao dugogodišnja zaručnica nogometne zvijezde Cristiana Ronalda, ponovno je izazvala velik interes pratitelja objavom na društvenim mrežama.

Pozirala u luksuznom okruženju

Na seriji novih fotografija Georgina je istaknula svoj glamurozni stil života. Pozirala je ispred privatnog zrakoplova u sportskom kompletu sive boje koji je naglasio njezinu figuru, uz bijele tenisice i visoko podignutu kosu. U ruci je držala elegantnu torbicu po kojoj je postala prepoznatljiva.

U drugom kadru, snimljenom u unutrašnjosti luksuznog aviona, sjedila je uz stol prepun voća i slastica, pozirajući ozbiljnog izraza lica dok je gledala kroz prozor.

Fotografija s ribom zbunila pratitelje

Međutim, najviše pozornosti privukla je posljednja fotografija u nizu – snimljena na betonskoj podlozi. Na njoj se vidi Georginina ruka s dugim, uredno njegovanim noktima i dijamantnim prstenom, dok se pored nje u kliještima drži riba.

Upravo je taj kadar izazvao najviše reakcija i brojna pitanja pratitelja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Među komentarima su se redali:

"Kakva je ovo fotografija s ribom?", "ali ta riba…", "zašto je riba tu?", "što se događa na ovoj fotki?"

Neobičan detalj zasjenio ostatak objave

Iako je Georgina još jednom pokazala luksuz, stil i prepoznatljivu estetiku, mnogi su se složili da je neobična scena s ribom potpuno ukrala pažnju te zasjenila ostatak glamurozne objave.

POGLEDAJTE VIDEO:Dinamo pobjedom protiv Gorice preuzeo vrh ljestvice