Clooney se izlanuo pred kćeri i sad se boji ženine reakcije: 'Reći će joj, a onda sam mrtav'

George Clooney (64), jedan od najpoznatijih glumaca današnjice, ponovno je pokazao svoju ležernu, autoironičnu stranu govoreći o izazovima roditeljstva. U gostovanju u podcastu New Heights braće Kelce, 64-godišnji Oskarovac ispričao je anegdotu koja ga je istovremeno nasmijala – ali i ozbiljno zabrinula.

Dok je u školu vozio svoju osmogodišnju kćer Ellu, koju je dobio u braku s odvjetnicom Amal Alamuddin (47), Clooney se našao u situaciji koja je poznata mnogim roditeljima. Jedan ga je vozač naglo presjekao, a glumac je, potpuno spontano, izletio s psovkom.

“Je*eni šupak!”, izgovorio je u trenutku frustracije.Nije prošlo ni nekoliko sekundi, a s stražnjeg sjedala čula se ista rečenica – doslovno ponovljena riječ po riječ.

“Ponovila je sve. Baš sve.”

"I znate da će to reći, i moja žena će to čuti, a onda sam mrtav", rekao je kroz smijeh, svjestan da su djeca najbolji imitatori – pogotovo onda kada to najmanje želite.

Clooney je priznao da ga je taj trenutak podsjetio koliko mališani upijaju sve oko sebe. “Nevjerojatno je koliko vas prate, i onda shvatite da vam se svaka riječ može vratiti kao bumerang,” rekao je glumac.

Dodatno se našalio da mu kći već sada ponekad koluta očima, što mu je jasan znak da ga vrlo brzo čeka izazovno preadolescentsko razdoblje.

Kako George i Amal balansiraju karijere i djecu?

Osim urnebesnog ispada, Clooney je govorio i o obiteljskom ritmu koji je, s obzirom na njihove karijere, sve samo ne uobičajen. On i Amal, jedna od najpoznatijih svjetskih odvjetnica za ljudska prava, neprestano traže način kako uskladiti posao, putovanja i roditeljske obaveze.

"Pokušavamo se izmjenjivati – kad ja radim, ona je više doma, pa se onda zamijenimo. Nije lako, ali funkcionira," objasnio je.

Clooneyjevi su se vjenčali 2014. u Veneciji, a tri godine kasnije dobili blizance – Ellu i Alexandera. Iako privatnost strogo čuvaju, povremeno otvore prozor u svoj obiteljski svijet, pokazujući da ni hollywoodske zvijezde nisu imune na sasvim obične, svakodnevne situacije.

