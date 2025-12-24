FREEMAIL
OBITELJSKI TRENUTAK /

'Gdje je mama, tu je dom': Severina objavila emotivne blagdanske fotografije

'Gdje je mama, tu je dom': Severina objavila emotivne blagdanske fotografije
Foto: Ivica Galovic/pixsell

Severina je Badnjak odlučila provesti u krugu obitelji, uz majku Anu

24.12.2025.
15:59
Hot.hr
Ivica Galovic/pixsell
Severina Vučković (52), jedna od najpoznatijih hrvatskih i regionalnih pjevačica, na Badnjak je raznježila svoje pratitelje objavom posvećenom majci Ani. Na društvenim mrežama podijelila je niz toplih fotografija na kojima se vidi kako u čvrstom zagrljaju s majkom provodi poseban obiteljski dan.

'Gdje je mama, tu je dom'

Uz fotografije Severina je napisala kratku, ali snažnu poruku: „Gdje je mama tu je dom… Jedan nama poseban Badnji dan“. Njihovi osmijesi i bliskost brzo su privukli pažnju javnosti, a brojni pratitelji u komentarima su istaknuli koliko ih je prizor dirnuo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Idilična atmosfera Badnjeg dana

Fotografije otkrivaju i pomno uređen ambijent koji odiše toplinom i blagdanskim ugođajem. Prostor ispunjen sijenom, lampicama, božićnim drvcima i velikim vijencima stvorio je dojam intimne i svečane Badnje večeri, dok su detalji poput svijećnjaka i čaša za šampanjac dodatno naglasili poseban ugođaj.

Ovaj emotivan obiteljski trenutak došao je nakon iznimno uspješne i radno intenzivne godine za Severinu. Tijekom 2025. godine održala je dva rasprodana koncerta u Areni Zagreb, nastupila u splitskoj dvorani Gripe, zapjevala u Celju te već najavila nove koncerte u sklopu turneje za 2026. godinu.

POGLEDAJTE VIDEO:Skorin u ružnom božićnom džemperu: 'Osmijeh je najbolji poklon'

SeverinaMama
OBITELJSKI TRENUTAK /
'Gdje je mama, tu je dom': Severina objavila emotivne blagdanske fotografije