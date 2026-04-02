Gdje je danas Lisa Ann Bessette? Jedina preživjela sestra Carolyn Bessette Kennedy

Lisa Ann Bessette, jedina preživjela sestra Carolyn Bessette Kennedy i Lauren Bessette, više od dva desetljeća živi izvan javnosti nakon što su njezine sestre i zet John F. Kennedy Jr. tragično poginuli u avionskoj nesreći 1999. godine. Iako je javnost pratila život njezine poznate sestre Carolyn, Lisa se odlučila posvetiti mirnom životu i akademskoj karijeri, čuvajući privatnost svoje obitelji i sebe, piše People.

Rani život i obitelj

Lisa Ann Bessette rođena je kao blizanka svoje sestre Lauren 5. studenog 1964. godine u obitelji Ann Freeman i Williama Bessettea. Njihova mlađa sestra Carolyn Bessette Kennedy (†33) rođena je osamnaest mjeseci kasnije. Nakon razvoda roditelja, djevojke su odgajane uglavnom od strane majke i njezinog drugog supruga Richarda Freemana u Greenwichu, Connecticut.

Tiha i povučena sestra

Lisa je uvijek bila povučenija i tiša od svojih sestara. Dok su Carolyn i Lauren privlačile pažnju javnosti, Lisa je odabrala mirniji put, fokusirajući se na školovanje i umjetnost. Tijekom odrastanja, ona i Lauren čuvale su mlađu sestru Carolyn i razvijale strast prema znanju i kreativnosti.

Akademski put i studiji

Nakon srednje škole, Lisa je upisala Sveučilište u Michiganu, gdje je diplomirala umjetnost. Tijekom studija u Münchenu, 1999. godine, saznala je za tragediju u kojoj su njezine sestre i zet John F. Kennedy Jr. (†38) poginuli u avionskoj nesreći. Neposredno nakon nesreće, vratila se u SAD i prisustvovala privatnoj ceremoniji uranjanja pepela u Atlantski ocean.

Život nakon tragedije

Unatoč teškom gubitku, Lisa je nastavila svoj akademski put i 2004. godine obranila doktorat iz srednjovjekovne umjetnosti. Većinu života nakon tragedije provodi izvan javnosti, živeći u Ann Arboru u Michiganu sa svojim partnerom, profesorom povijesti umjetnosti Howardom Layem. Povremeno radi u Sveučilišnom muzeju umjetnosti, ali nikad nije komentirala javno smrti sestara i Kennedyja.

