Gdje je danas najpoznatija djevica? U djetinjstvu se fotografirala za Playboy i glumila prostitutku

"Žao mi je što sam čekala, jer postojao je neki osjećaj radosti i slobode koji sam trebala osjetiti u vezi koja je bila tako lijepa i slatka." Brooke je u svojoj knjizi ''There Was a Little Girl'' napisala da je nakon tog čina osjećala krivnju jer se njezina majka Teri, koja je bila i njezin menadžer, ljutila što je prekršila zavjet čednosti: "Vjerujem da je zapravo htjela da ostanem samo njezina djevojčica, a odrastanje i spolni odnosi značili su da je napuštam."