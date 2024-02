Pjevačica Gabi Novak (87) trenutačno se nalazi u jednom zagrebačkom domu za rehabilitaciju gdje se oporavlja od ozljede kralježnice.

"Stigla sam prije dva tjedna. Morat ću se držati nekih pravila i odmarati. Tu ostajem još mjesec-dva. Lijepo se brinu za mene, dolazi mi obitelj, glazbenici. Sve je dobro", otkrila je za 24sata.

Gabi Novak

Gabi iza sebe ima bogatu glazbenu karijeru, a nakon oporavka planira otići na Hvar.

Ljubav s Arsenom

Gabi inače svake godine posjećuje Šibenik, grad u kojem se rodio njezin pokojni suprug, glazbenik Arsen Dedić.

"Sad ću se posvetiti konačno sebi, imam dosta tešku ozljedu i nema potrebe da se forsiram. Na mladima svijet ostaje, meni je bitno sad da moja unuka Lu dobro radi. Mislim da je 65 godina pjevanja zaista dovoljno. Iza mene je jedna lijepa, mirna i umjerena karijera", ispričala je.

Foto: Marko Lukunic/Vecernji list Foto: Marko Lukunic/Vecernji list Davne 1958. Arsen Dedić i Gabi Novak upoznali su se ispred bivšeg televizijskog studija na uglu Šubićeve i Zvonimirove ulice. Kada su se upoznali, oboje su zapravo bili u braku, Gabi sa Stipicom Kalogjerom, a Arsen je bio oženjen nećakinjom Antuna Gustava Matoša, Vesnom Matoš, s kojom je imao kćer Sandru. Njihova se ljubavna priča razvijala prirodno i polako: "Nakon što smo oboje ostali sami i rastavljeni od prijašnjih partnera, postali smo ljubavnici, pa zatim roditelji našeg Matije, a mjesec dana nakon njegova rođenja i supružnici", rekao je jednom prilikom pokojni Arsen.

Podsjetimo, Gabi i Arsen bili su u braku 42 godine. Njihova ljubav nije bila na prvi pogled, nego se razvijala polako, ali sigurno. Pjevačica se prisjetila njihova upoznavanja kada je gostovala na tribini Žive knjige 2020. godine.

"Upoznao nas je Mario Bogliuni. A Arsen je rekao: 'Nemoj ti meni pričati, valjda ja znam tko je Gabi Novak. Imao sam već u svojoj teci u Šibeniku '58. zalijepljenu njenu sliku'. I on je tu teku donio na iduću probu. Odmah sam znala da ćemo biti divni prijatelji i vrlo bliski. To nas je i vodilo cijelog života, do naše odluke da uopće krenemo zajedno - jer mi smo u jednom času zapravo odlučili da se to formira u nešto ozbiljnije, shvatili smo da je to to. Rodio nam se Matija 1973. i onda smo se vjenčali. Arsen je rekao da se nećemo vjenčati 'dok mu ja ne rodim dite', zamislite… Rekao je: 'A još ako bude muško, onda si moja do kraja života", ispričala je glazbena diva.

