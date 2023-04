Gabrijela Crnjac u RTL-ov show "Život na vagi" ušla je s 25 godina i 183 kilograma. Sudjelovala je u prvoj sezoni, a do kraja sudjelovanja došla je do dvoznamenkaste brojke. Prije nekoliko mjeseci, Gabrijela je za RTL.hr rekla kako se priprema za uklanjanje viška kože, a sada je potvrdila kako je to i napravila.

"Dugo sam razmišljala o tome. Nakon višemjesečnog istraživanja odlučila sam se za Dr. Damira Juranića iz KBC Rijeka jer mi je (uz to što je veliki profesionalac u svome poslu) na "prvu" ulio povjerenje. Budući da se radi o iznimno zahtjevnoj operaciji mislim da je najbitnije stvoriti to povjerenje s doktorom. Dr. Juranić je od prvog susreta pokazao želju i entuzijazam da mi pruži transformaciju života, pružao mi je podršku tijekom i nakon cijelog procesa i mislim da nema riječi s kojom bih mu mogla dovoljno zahvaliti", rekla je Gabrijela za RTL.hr.

Preko društvenih mreža se zahvalila doktoru, svima koji su uz nju ovih sedam godina, kao i ekipi iz "Života na vagi". Otkrila je i što je operirala.

"Sada sam radila trbuh, a nakon njega slijede i ruke i noge. Oporavak je odličan, sve je prošlo u redu i jako sam zadovoljna rezultatom operacije", zaključila je.