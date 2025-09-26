Frontmen kultnog benda i bivši ovisnik oglasio se nakon fijaska u zagrebačkom klubu: 'Nije lako...'

Američki glazbenik Evan Dando (58) frontmen je kultnog benda The Lemonheads danas izgleda daleko od one moćne figure koja je obilježila devedesete, fanovi u Zagrebu prošloga su tjedna došli s velikim očekivanjima, ali za mnoge se koncert u Vintage Industrial Baru pretvorio u razočaranje kada su umjetnici rano prekinuli nastup. Bend je u sklopu europske turneje koja obuhvaća još desetine gradova nastupio u Zagrebu 16. rujna, a iako je najavljeno da će odsvirati cijeli album Come on Feel the Lemonheads, već od prve minute stvari nisu tekle kako su mnogi planirali.

Dando je izrazio nezadovoljstvo ozvučenjem, a nakon pola sata svirke u kojoj se činilo da bend ni sam nije usklađen, glazbenik je bacio klavijature i napustio pozornicu. Publika je je ovu situaciju dijelila na društvenim mrežama i na tajnacin izražavala razocarenje te komentirala njihovu neorganiziranost. Lokalni portali pisali su da je koncert završio kao pravi muzički brodolom.

Ni Pariz nije donio puno utjehe

Dvije noći kasnije u Parizu, situacija nije bila znatno bolja. Prema recenzijama francuskih medija, Dando je lupao mikrofon, nerijetko se gubio u tekstu napisanom na papiru, a cijeli nastup trajao je manje od sat vremena zbog ograničenja prostora. Unatoč kritikama, bend je snimku iz Pariza objavio na Facebooku gdje objašnjava kako izgleda njihova turneja:

''Duge vožnje, dijelimo autobus s deset ljudi. Ponekad imamo šest koncerata zaredom. Lemonheadsi daju sve od sebe svake večeri. Nije uvijek lako, ali Evan to voli i rođen je za ovo. Hvala Johnu, Farleyju i cijeloj ekipi na podršci. Još pet koncerata od 35.''

Podsjetimo, The Lemonheads su osnovani 1986. godine u Bostonu, a bend je postao poznat u ranim devedesetima, posebno nakon izlaska albuma It’s a Shame About Ray (1992) koji im je donio veliki uspjeh. Pjesme poput ''Into Your Arms'', ''It’s About Time'' i ''Big Gay Heart'' dugo su dominirale alternativnim rockom i postale klasik repertoara.

Tijekom godina Dando se borio s ovisnostima i osobnim problemima, a o čemu je pričao za strani medij The Guardian.

