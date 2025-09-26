RAZOČARENJE FANOVA /

Frontmen kultnog benda i bivši ovisnik oglasio se nakon fijaska u zagrebačkom klubu: 'Nije lako...'

Frontmen kultnog benda i bivši ovisnik oglasio se nakon fijaska u zagrebačkom klubu: 'Nije lako...'
×
Foto: Profimedia

The Lemonheads su nastupili u Zagrebu sredinom rujna

26.9.2025.
13:19
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki glazbenik Evan Dando (58) frontmen je kultnog benda The Lemonheads danas izgleda daleko od one moćne figure koja je obilježila devedesete, fanovi u Zagrebu prošloga su tjedna došli s velikim očekivanjima, ali za mnoge se koncert u Vintage Industrial Baru pretvorio u razočaranje kada su umjetnici rano prekinuli nastup. Bend je u sklopu europske turneje koja obuhvaća još desetine gradova nastupio u Zagrebu 16. rujna, a iako je najavljeno da će odsvirati cijeli album Come on Feel the Lemonheads, već od prve minute stvari nisu tekle kako su mnogi planirali.

Frontmen kultnog benda i bivši ovisnik oglasio se nakon fijaska u zagrebačkom klubu: 'Nije lako...'
Foto: Profimedia

Dando je izrazio nezadovoljstvo ozvučenjem, a nakon pola sata svirke u kojoj se činilo da bend ni sam nije usklađen, glazbenik je bacio klavijature i napustio pozornicu. Publika je je ovu situaciju dijelila na društvenim mrežama i na tajnacin izražavala razocarenje te komentirala njihovu neorganiziranost. Lokalni portali pisali su da je koncert završio kao pravi muzički brodolom.

Ni Pariz nije donio puno utjehe

Dvije noći kasnije u Parizu, situacija nije bila znatno bolja. Prema recenzijama francuskih medija, Dando je lupao mikrofon, nerijetko se gubio u tekstu napisanom na papiru, a cijeli nastup trajao je manje od sat vremena zbog ograničenja prostora. Unatoč kritikama, bend je snimku iz Pariza objavio na Facebooku gdje objašnjava kako izgleda njihova turneja:

''Duge vožnje, dijelimo autobus s deset ljudi. Ponekad imamo šest koncerata zaredom. Lemonheadsi daju sve od sebe svake večeri. Nije uvijek lako, ali Evan to voli i rođen je za ovo. Hvala Johnu, Farleyju i cijeloj ekipi na podršci. Još pet koncerata od 35.''

Podsjetimo, The Lemonheads su osnovani 1986. godine u Bostonu, a bend je postao poznat u ranim devedesetima, posebno nakon izlaska albuma It’s a Shame About Ray (1992) koji im je donio veliki uspjeh. Pjesme poput ''Into Your Arms'', ''It’s About Time'' i ''Big Gay Heart'' dugo su dominirale alternativnim rockom i postale klasik repertoara.

Tijekom godina Dando se borio s ovisnostima i osobnim problemima, a o čemu je pričao za strani medij The Guardian. 

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Dosta im prirode, zaželjele se grada: Krdo divljih svinja snimljeno jutros u Zagrebu!

PjevačZagrebTurneja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RAZOČARENJE FANOVA /
Frontmen kultnog benda i bivši ovisnik oglasio se nakon fijaska u zagrebačkom klubu: 'Nije lako...'