Franka Batelić svima je spustila vilice kada je prije dva dana izbacila svoj novi duet sa Sarom Jo. Dvije mlade pjevačice u šokantnom spotu "sahranjuju" tajanstvenog muškarca i plešu oko njegova lijesa odjevene kao seksi domine.

Suprugu nogometaša Vedrana Ćorluke tako smo prvi put u njezinoj dugogodišnjoj karijeri vidjeli ozbiljno razgolićenu i moramo priznati da joj novi imidž samouvjerene i vamp žene odlično pristaje.

Poluprozirni crni triko s glomaznim detaljima od perja, mrežaste čarape i teška šminka... Jedno je sigurno - dojučerašnja slatkica Franka odlučila je postati femme fatale.

Gotovo 170.000 pregleda na YouTubeu

Njezin Instagram ovih dana vrvi vrućim fotografijama sa snimanja spota i jako je teško odlučiti na kojoj je veća bomba. Zavodljivo je pozirala i sprijeda i straga te pokazala sve svoje čari.

Danas je i zahvalila svojim obožavateljima što slušaju pjesmu "on". U samo dva dana spot je dosegnuo gotovo 170.000 pregleda na YouTubeu.

"Kad god su me pitali s kojim bih izvođačem iz regije voljela snimiti duet, Sara bi mi prva pala na pamet. Ona tako beskompromisno fura svoj film, svemirski je talentirana i preeeeelijepa i sve što radi, radi s toliko predanosti. Uza sve to, imamo toliko zajedničkih točaka da je to nevjerojatno. Sara Jo, ajmo na čaj od mente! Šalu na stranu, toliko sam sretna što nas je svemir spojio i što smo snimile ovu pjesmu i spot, i što smo Uroša sredile baš Ti i Ja. Te quiero mucho mucho!!! Od prvih taktova znale smo da će se roditi jedna totalno drugačija, moderna, eklektična pjesma s notama flamenka. Ježim se i dalje svaki put kad ju poslušam. Ludi ste skroz, i takav je užitak poznavati vas i gledati vas kako radite", napisala je uzbuđena Franka na Instagramu.