Pjevačica Franka Batelić (29) pokazala je da je žena koja stigne sve. To dokazuje i njezina nova pjesma koju je snimila u duetu sa srpskom pjevačicom Sarom Jo (28), "Ova noć". Otkako je postala majka, Franka ipak na neke stvari gleda drukčije.

Ova je pjevačica u intervjuu za RTL.hr otkrila da joj se život preokrenuo naglavačke otkako se rodio njen i Vedranov sin Viktor. "Više nisi ti nego ste ti + jedan za cijeli život. Rijetko se priča o tome koliko je teško pomiriti i tvoj privatni i poslovni život i taj život majke. Nije lako, ali je najljepše. On je živahan, super, radoznao… Na mene je u tom pogledu! Uživamo s njim i u njegovu pogledu na svijet", priznala je Franka u intervjuu.

'Mislila sam da se nikad neću udati'

Pjevačica se također prisjetila i medijske pažnje kroz koju su ona i Vedran morali prolaziti tijekom Eurovizije i Svjetskog nogometnog prvenstva, a cijela 2018. bila je obilježena i njihovim vjenčanjem.

"Mislila sam da se nikad neću udati! Vjenčanje je nešto jako intimno i želiš to zadržati za sebe, trudili smo se to zadržati za sebe, imala sam super ljude koji su pomagali oko svega, na kraju se sve poklopilo (SP i Eurosong)", rekla je pjevačica i dodala da su se ona i Vedran pomirili s velikom medijskom pažnjom koje nisu bili pretjerano željni.

Franka je priznala da ona i suprug imaju poseban "bračni dogovor" kojeg se striktno drže. Naime, pjevačica je ispričala da ona i Ćorluka nikada javno ne pričaju o svom braku: "To je naša zajednička odluka i nešto što mene stvarno održava normalnom. Poludjela bih da moram dijeliti neke stvari s javnosti, pogotovo što se tiče mog sina, Vedrana i obitelji - to je nešto što volim držati za sebe, to je nešto naše. Što se tiče tri godine braka - korona, bila sam trudna - život ti se kompletno preokrene naglavačke", ispričala je i prisjetila se života u Moskvi, u kojoj je boravila zbog nogometne karijere supruga Vedrana.

Ta 29-godišnja pjevačica dala je i zanimljiv savjet svima onima koji stupaju u novu vezu ili započinju zajednički život s partnerom: "Ti si taj koji je sam sebi najbitniji, a u braku i vezi bitno je funkcionirati i zajedno i odvojeno", rekla je Franka koja je izvrsno naučila kombinirati karijeru i ljubav.

Mlada Istrijanka je za RTL.hr priznala da će ovaj Božić provesti s obitelji: "Svi idemo u Istru, cijela Ćorluka family, moji… Nona će imati puno posla ove godine", rekla je Franka koja se posebno ponosi svojim istrijanskim korijenima: "Mislim da kada odrastaš u manjoj sredini da si puno povezaniji. To je nešto što ću uvijek i zauvijek nositi sa sobom".